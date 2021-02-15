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紐約地鐵內連捅4人 遊民嫌犯被捕 有精神病史

記者黃伊奕／紐約報導
羅培茲在地鐵內隨機攻擊四人，造成兩人死亡。（警方提供）
羅培茲在地鐵內隨機攻擊四人，造成兩人死亡。（警方提供）

紐約市A線地鐵日前連續發生四起遊民被捅案件，已造成兩人身亡；警方13日深夜逮捕了21歲的嫌犯羅培茲(Rigoberto Lopez)；據悉他也是遊民，並有精神疾病史，目前他對四起隨機攻擊案供認不諱。

警方表示，羅培茲於13日深夜在曼哈頓西186街交奧杜邦大道(Audubon Ave)被抓獲，他被指控在14小時之內，在紐約市的地鐵A線地鐵站內刺傷四人，造成其中兩人死亡；他14日下午在刑事法院過堂，檢方對他提出謀殺與企圖謀殺等多項罪名指控。

警方指出，羅培茲曾患有精神疾病，最後已知住址為布碌崙(布魯克林)Gowanus的一家汽車旅館，該旅館曾經用來安置遊民；此外他還有四次被捕紀錄，其中包括重罪指控。

在2019年9月30日，羅培茲曾向他七旬父親索要現金想購買毒品，在被拒絕後用木棍打傷父親膝蓋，同年10月5日他再次回到父親身邊要錢，並進行騷擾，之後父親向法庭申請了保護令；當年11月4日，羅培茲因用木棍攻擊一名警察而被捕，當時該警察只是在路上打電話，突然遭到他的襲擊。

羅培茲最近一次被捕是在去年10月，他帶著一把廚用長刀在曼哈頓遊蕩，當時身上還攜帶著48包可卡因，並聲稱計畫賣掉。

在此次無端攻擊四名遊民後，一名警員在監控視頻中認出了犯案累累的羅培茲，並很快順利將他逮捕。

據市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，這一系列隨機攻擊案，最早一起發生於12日上午，當時一名67歲的老人在曼哈頓上城第181街地鐵站被一名男嫌犯刺傷；第二起襲擊發生在同日晚11時29分，一名男子在皇后區法羅卡韋莫特大道站(Far Rockaway-Mott Avenue)的A線列車上遭攻擊，頸部和軀幹被刺傷，傷勢嚴重而不治身亡；兩小時後，一名44歲女子被發現死在英吾德(Inwood)207街站的一節車廂內，身上有多處刀傷，送醫後身亡；13日凌晨1點28分，在鄰近的第181街車站，一名43歲男子被刺傷，目前正在醫院接受治療。

警方指出，所有案件受害者均為遊民，都發生在A線地鐵站上，並且均為隨機攻擊；案件引發民眾恐慌，市警對此高度關注，並增派500名警員在地鐵站和列車內巡邏。

地鐵站 紐約市 曼哈頓

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