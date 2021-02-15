我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州抗疫當務之急 快速揪出變種病毒

共和黨制約拜登 主攻對中國「太軟弱」

取消紐約市警審發記者證案 正反意見分歧

記者朱蕾／紐約報導
市警表示已準備將記者證審發資格交給市府部門。(記者朱蕾／攝影)
市警表示已準備將記者證審發資格交給市府部門。(記者朱蕾／攝影)

兩名紐約市議員提案取消紐約市警向新聞從業者審發記者證的資格，而改由紐約市政府行政事務局(Department of Citywide Administrative Services)負責，日前針對此提案舉行的公聽會上，市警表示已準備將這一權利移交給市府機構。

多年來，對於許多紐約市記者，從市警獲得一個正式的記者證是完成日常工作的關鍵，進入政府的發布會、法庭或被警方消防局攔起來的事故案發現場等，都需要擁有記者證。

取消市警審發記者證的資格是市議會針對警務改革的立法提案的其中一項；市警法律事務部主管切爾尼亞夫斯基(Oleg Chernyavsky)在公聽會上表示，市警歡迎這項改變。

不過新聞界代表和民權律師對此意見分歧。紐約新聞俱樂部(New York Press Club)負責人歐文(Jane Tillman Irving)反對這項提案時說，是否可以進入被警方警戒線攔起來的事故案發現場，最佳決定方就是警方。

她認為市警至少對他們自己簽發的證表示一些尊重，不過她也提到，近年來情況已變得越來越糟，記者經常被擋在警戒線之外。

民權律師西格爾(Norman Siegel)則表示，市長辦公室和市警有責任確保在突發新聞事件現場的警察尊重另一機構簽發的記者證。

市議會公共安全委員會主席、代表皇后區牙買加(Jamaica)的市議員亞當斯(Adrienne Adams)是此議題的提案之一，她認為重要的是要撤消紐約市警的記者證審發權，因為該部門的一些成員，包括其工會領袖都有阻撓新聞自由的言論。

紐約市 警察 皇后區

上一則

美國中國總商會 「時代·新生」慶新春

下一則

法拉盛文藝中心線上新春廟會 豐富多彩

延伸閱讀

紐約市本周迎凍雨 上州恐再暴雪

紐約市本周迎凍雨 上州恐再暴雪
紐約地鐵遊民連環被捅案嫌犯落網 有精神病史、也無家可歸

紐約地鐵遊民連環被捅案嫌犯落網 有精神病史、也無家可歸
紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪

紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪
紐約州7天平均陽性率 降至3.9%

紐約州7天平均陽性率 降至3.9%
紐約市雨夾雪天氣至下周二 出行開車小心

紐約市雨夾雪天氣至下周二 出行開車小心
疫情中的情人節 餐廳預約爆滿 業者：看到希望

疫情中的情人節 餐廳預約爆滿 業者：看到希望

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪