史島華警違反保護令被捕 曾因暴力執法被告

史泰登島 一名華裔 警員因違反保護令聯絡女友，8日被警方逮捕，被控違反保護令、騷擾等罪名；根據法庭文件，他曾有至少兩次因涉嫌暴力執法而遭起訴的紀錄。

警方指出，被捕華裔警員名為張旭(Cheung Tzu)，43歲；他在8日晚間10時5分被捕後，被帶往史泰登島121分局問話，之後被送往法庭過堂；檢方以違反保護令、騷擾等多項罪名提訴。

知情人指出，張旭此次被捕是因為給女友打了一個電話，而該女友過去與他有些糾紛，向法庭申請了保護令；根據保護令，張旭不可以任何方式與她聯繫。

根據法庭紀錄，張旭曾兩次涉嫌暴力執法而遭到起訴。2011年3月15日，布碌崙 (布魯克林)男子Maceo Scott在一棟政府樓探望朋友時，剛出電梯就被張旭與一同執勤的同事攔截，戴上手銬扔入警車內，還從身上拿出一包毒品說是從受害者身上發現。

Maceo Scott指自己沒有幹任何違法之事，之後在法庭對張旭與另一名警員提出反訴，最後案件以市警賠償1萬5001元和解。

而在2014年3月5日，男子Joel John再指於73分局轄區內開車期間，被張旭和另外一名警員莫名攔截，並暴力逮捕；他表示當日他正和太太從學校接兒女回家，被張旭以闖紅燈為由攔截盤查，被戴上手銬逮捕帶回警局之後，被告知警方攔截了錯誤車輛。Joel John之後以此事在聯邦法庭提訴，該案件目前仍在審理中。