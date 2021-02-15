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貝瑞吉外賣郎劫案頻發 電單車是劫匪目標

記者顏潔恩／紐約報導
市警指出，外賣郎送餐用的電單車常成劫匪搶劫目標。（本報檔案照）
市警指出，外賣郎送餐用的電單車常成劫匪搶劫目標。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉外賣郎劫案頻發，在同一天內連發兩起暴力搶劫案件，有華人中招；轄管當地的市警68分局9日發布消息，呼籲知情民眾提供線索，也提醒外賣郎外出工作提高謹慎。

警方紀錄顯示，首起案件發生於5日下午2時36分左右，在82街172號住家門前；26歲的華裔外賣郎為當地中餐館送餐，當時他騎著電單車抵達現場，致電通知顧客前來取餐不久後，迎面而來的是一名西語裔男子。

對方在受害者毫無防備之下對著其戴著的頭盔猛打一拳，隨即將他推倒在地，亮出一把刀子威脅他交出財物；受害者只能無奈交出身上現金，劫匪還搶走餐點，騎上受害者的電單車往82街西向逃逸。

68分局警員隨後接報抵達現場，受害者在現場簡單包紮後並無大礙，拒絕前往醫院；警方也詢問該住家的居民，對方回應稱並沒有點餐，由此相信是劫匪事先設好的局。

第二起案件則發生於同一晚上8時21分左右，在位於74街1號住家門前，一名22歲西語裔外賣郎送餐到現場時，遭一名匪徒持斧頭搶劫；受害者被迫將電單車交給對方，劫匪最終往Narrow路南向逃逸，警方至今也沒追捕到劫匪。

警方提醒，隨著電單車合法化，成為很多不法分子的搶劫目標，外賣郎就是頻繁受害的對象；警方呼籲外賣郎外出送餐時，要儘量減少攜帶大量現金，電單車停放在路邊時也應上鎖；警方也呼籲案件知情者立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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