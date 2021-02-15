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耶魯遇害華生舉葬 警全國搜捕潘勤軒 「他會被抓到」

記者朱蕾／紐約報導
遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)
遭槍殺的耶魯大學碩士生蔣凱文。(取自蔣凱文臉書)

6日晚在康州紐黑文(New Haven)遭人槍殺後的耶魯大學(Yale University)26歲華裔碩士研究生蔣凱文(Kevin Jiang)的葬禮日前舉行，他的父母、未婚妻和親友追憶，「愛」是蔣凱文最常用的詞。

蔣凱文的母親劉琳達(Linda Liu，以下姓名結尾音譯)說，「凱文是我唯一的孩子，上周六晚當警方告訴我，凱文被人槍殺，我的第一反應是這不是真的，我完全不能相信這種事會發生在凱文身上、會發生在我家中；凱文是熱愛生活、充滿活力、陽光向上的好孩子，帶給我和周圍的人很多的快樂，家中常充滿他的琴聲。」

劉琳達表示，這個情人節就是凱文27歲的生日，他八歲受洗，大學期間曾參加教會到台灣宣教，他從小就想當兵，想開直升飛機，2012年高中一畢業就報名入伍，在軍隊中他受益良多，變得生活獨立、有自制力、執行力、勇敢；凱文善於學習，語言表達能力很強，熱愛自然和科學，熱愛生活、興趣廣泛，喜歡小動物，熱愛音樂、舞蹈、游泳、爬山、攝影等。

「凱文的一生雖然短暫但豐富多彩，給周圍人帶來很多歡樂和積極向上的力量」，劉琳達說，「他非常照顧我，體貼又細心，邀請我到康州與他同住，他總對我說，『媽媽，我會照顧你，不要擔心』；他是神賜給我在地上最美好的禮物。」

蔣凱文的父親蔣明晨(Mingchen Jiang)表示，「現在我知道凱文是天使，他對這個世界的使命是傳遞愛，愛是他最常用的詞。」

三一浸信會聯合牧師亨德里克森(Greg Hendrickson)表示，蔣凱文曾在青少年時期遭遇霸凌，在聖經中對人性的理解中找到了慰藉，他向世界散發出了光與歡樂。

6日晚8時半左右，蔣凱文在紐黑文東岩(East Rock)社區遭七槍斃命；警方之後將29歲的麻省理工學院(MIT)中國博士生潘勤軒(Qinxuan Pan)列為此命案的「關係人」(person of interest)，尚未認定其為兇嫌。聯邦調查局(FBI)、聯邦法警、麻州、康州州警及多地的地方警局，已聯手對其展開搜捕。

康州地區副警長達菲(Matthew Duffy)表示，警方正在根據家人和目擊者提供的信息搜尋潘勤軒，「總有可能我們獲得信息時，他已離開那個區域，因此需要擴大搜尋範圍。」達菲形容潘勤軒是非常聰明的人，但同時毫不懷疑會找到他，「他會被抓到的」。

蔣凱文的葬禮在三一浸信會教堂舉行。(葬禮視頻截圖)
蔣凱文的葬禮在三一浸信會教堂舉行。(葬禮視頻截圖)

蔣凱文 耶魯大學 台灣

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