法拉盛文藝中心線上新春廟會 豐富多彩

華人新春廟會線上登場，藝術家們帶來精彩表演。(視頻截圖)

法拉盛 文藝中心(Flushing Town Hall)牛年華人 新春廟會14日下午2時線上登場，藝術家們帶來精彩的文藝表演、民藝展示，還有經典年菜示範和教學，與社區民眾共慶農曆新年，傳承優秀中華文化和傳統。

法拉盛文藝中心中華文化委員會委員及華人新春廟會創始人甘台甯表示，今年是第六年舉辦華人新春廟會，廟會是她在台灣長大時每到農曆新年最期待的活動之一，不僅有精彩演出，還有吃有玩；今年由於情況特殊，改為透過網路與民眾慶新春，但內容不減，豐富多彩，很高興當日已有上千人觀賞，娛樂之時傳承文化。

中華文化委員會主席楊旻雯表示，華人新春廟會自舉辦以來，廣受社區喜愛，參與者越來越多，今年首次採用線上慶祝，邀請到很多優秀藝術家，陳乃霓舞蹈團帶來各式民族舞蹈、紐約美華劇坊為牛年特別製作的布袋戲、琵琶演奏家高虹獨奏布袋戲等，還有鹹湯圓、獅子頭等年菜示範，相信喜慶的音樂、精彩的節目能夠為社區家庭增添節日氣氛。

國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Stavisky)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、市議員顧雅明、市主計長斯靜格(Scott Stringer)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)等均在活動上向亞裔 民眾送上祝福，孟昭文表示，農曆新年是亞裔社區最重要的節日之一，是慶祝優秀傳統和豐富文化之時，「雖然今年我們無法面對面慶祝，但很高興看到在這一頗具挑戰的時期，社區繼續舉行線上慶祝活動」。

民眾仍可至法拉盛文藝中心的YouTube頻道欣賞或重溫牛年華人新春廟會，網址：www.youtube.com/user/FlushingTownHall。該中心更多活動請至網站：www.flushingtownhall.org。