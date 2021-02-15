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入場最晚 楊安澤參選一個月達相對基金門檻

記者洪群超╱紐約報導
楊安澤一個月就達到獲得競選相對基金的門檻。（路透）
楊安澤一個月就達到獲得競選相對基金的門檻。（路透）

參選紐約市長的楊安澤14日宣布，加入選戰僅一個月，已達成獲得競選相對資金(Matching Fund)所需的籌款要求，預計已有至少200萬元相對基金將到手。

2021年紐約市長選舉呈群雄逐鹿局面，光民主黨就有超過30人參選；華裔楊安澤憑藉去年競選總統積攢下的高人氣，雖是最晚進場的參選人，但從上月14日正式宣布參選以來，短短一個月已掀起巨大聲勢，並在多達三份民調中位列第一，高於已花一兩年來布局參選市長的現任主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)等紐約市政壇實權人物。

根據楊安澤團隊表示，截至14日，他已收到來自至少1000人的250元以下小額捐款，且小額捐款總額達到25萬元，達成獲得市長競選相對資金的門檻；按照紐約市競選相對資金配對規則，這些250元以下的小額捐款將可獲得八比一的配比，楊安澤團隊表示，待市競選財務委員會確認其競選財務報表後，在下一輪相對基金畫撥時，楊安澤有望獲得至少200萬元的相對基金。

其團隊也指出，楊安澤儘管只加入選戰一個月，但顯示出比早已入局的其他競爭對手更強大的人氣，一個月籌款就超過100萬元，來自1萬1000多名捐款人，除了有紐約市居民，也有市外人士。

楊安澤14日也通過推特感謝支持者，表示「感謝所有人讓這一切實現，讓我成為最快達成競選相對基金要求、獲得最多草根支持的參選人」，指出「我們在勝利的路上」。

根據紐約市競選財務委員會，市長參選者最高可獲得647萬6444元競選相對基金。目前市長參選人中，籌款領頭羊為斯靜格和亞當斯；根據最近一次公布的競選財務報表，斯靜格籌得325萬46元位列第一，獲得336萬9038元相對基金，位居第二；亞當斯籌得301萬9705元位居第二，但獲得高達439萬8552元相對基金，是目前獲相對基金最多的參選人。

紐約市 楊安澤 布碌崙

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