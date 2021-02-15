情人節玫瑰進價漲75% 疫情下買花人大減

疫情讓民眾無心過節，到花店買花的人大量減少。(記者顏嘉瑩╱攝影)

情人節送花表心意，華人 農曆年節也多會購買鮮花回家供神、裝飾，讓鮮花需求量大；曼哈頓華埠 花店業者表示，今年的花材漲價明顯，情人節最受歡迎的玫瑰花光是進價就漲了75%，而新冠肺炎疫情讓民眾無心過節，買花的人則大量減少。

麗馨花店業者吳女士表示，原本玫瑰在情人節前就會開始漲價，今年情人節碰到春節，民眾對鮮花的需求更是大增，花材都有漲價，其中玫瑰進價上漲，售價也從往年的一支3元漲到今年的5、6元。

往年該花店在情人節時都會將包裝好的花束擺在門口，供民眾挑選，但今年只有擺出零星的花束；吳女士說，該花店未經營網路訂花，顧客多為華埠社區的華人，疫情讓民眾無心過節，且很多人乾脆春節、情人節一起過，因此訂花、買花的人都有減少。

吉祥花舖業主張子南則說，華埠社區與皇后區法拉盛、布碌崙(布魯克林)8大道不同，居民多是長者，社區多數花店也都是以做社團活動、婚喪喜慶等花籃業務居多；其他兩個社區新移民多、人口較年輕，花店除了活動，也有不少零售生意，讓同樣專做華人生意的花店，收入大不同。

張子南也說，除了人口結構，街邊上也有許多攤販在特殊節日出來擺攤賣花，像是春節前路上就有許多販售銀柳、劍蘭、桃花的攤販，也讓傳統花店的生意受到衝擊，讓今年有許多花店都難以維持生意。

不過也非所有花店的生意都很糟糕，網路上的訂花服務生意就未像傳統花店一樣衝擊那麼明顯；住在外州的華人許艾迪日前就上紐約市 知名訂花網站「UrbanStems」，預訂情人節花束給住在紐約的女朋友，許艾迪說，由於訂單量大，網站提醒想要在14日收到花，至少要在前兩天就把花訂好，才能如期把花送到。

許艾迪表示，但與傳統花店相比，網路訂花不僅花束較貴，且花束樣式無法客制，也不能實際看到花材是否新鮮，只能找比較有口碑的訂花網站，才比較安心。