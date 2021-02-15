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預約接種人多網站當機 耆老難搶疫苗名額

記者朱蕾╱紐約報導
疫苗預約網站由於同時使用人數過，很多民眾無法立即預約。(取自列文推特)
疫苗預約網站由於同時使用人數過，很多民眾無法立即預約。(取自列文推特)

紐約州14日將可接種新冠疫苗的群體擴大至患有慢性疾病者，意謂著全州又新增約400萬人符合接種疫苗的資格；然而，14日早上疫苗預約網站由於同時使用人數過多而一度無法正常運行，導致很多民眾無法及時預約。

14日上午8時起，紐約州疫苗接種網站允許患有慢性疾病者預約，包括癌症、中度至中度哮喘、糖尿病、肥胖、高血壓等；開放後不久，由於人數過多，有人在登錄網站準備預約時，遇到「篩選資格頁面空白」、「無法進入具體疫苗接種點預約」等問題，屏幕上顯示「服務器當前不可用，請稍後再試」、「由於高使用量，此接種點暫時不能預約」；約一小時後才恢復正常。

州府網站預約接種疫苗的第一步是要確定是否符合資格，根據州府統計，截至上午11時30分，50萬人使用在線資格篩選工具；已安排7萬3000個預約；到下午1時，已有超過87萬6000人使用了資格篩選工具，平均每分鐘有350個預約。

州衛生廳發言人霍爾姆斯(Gary Holmes)14日下午表示，資格篩選工具和預約站點運轉的很好，「今早向有慢性疾病的紐約人開放預約後，正如預期，預約網站經歷了巨大的使用量，為了幫助安排預約，我們增加了在線等候室作為緩解方法」，每個疫苗接種地點的線上等候室最多可容納8000人，在這些等候室都已滿後，將要求嘗試預約人稍後再試。

另一方面，網路預約導致很多不會使用網路的年長者更難搶到名額，倡導團體和有年長者的家庭表示，耆老獲得疫苗的主要障礙是市和州對在線預約系統的依賴；根據人口普查數據，紐約市近30％的年長者沒有電腦或無法使用互聯網，研究表明，這一群體更可能是在低收入和英語非母語的人群。

市老人局(Department for the Aging)表示正在與約200家社會服務組織合作，以解決這些問題。

市議員列文(Mark Levine)透過推特匯報紐約州預約網站最新情況。(取自列...
市議員列文(Mark Levine)透過推特匯報紐約州預約網站最新情況。(取自列文推特)
預約接種人太多，導致預約網站14日再當機，耆老難搶名額。（市長辦公室提供）
預約接種人太多，導致預約網站14日再當機，耆老難搶名額。（市長辦公室提供）

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