我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2763萬 逾48.5萬死

川普律師慶彈劾案判無罪！斥媒體「分裂美國」

極端天氣襲紐約 本周迎凍雨 上州恐出現6到12吋降雪

記者和釗宇╱紐約報導
天氣預報顯示，紐約本周將迎來新一輪雨雪天氣，其中紐約市15日(周一)晚將迎來雨夾雪。（美聯社）
天氣預報顯示，紐約本周將迎來新一輪雨雪天氣，其中紐約市15日(周一)晚將迎來雨夾雪。（美聯社）

春節已過，但冬季低溫雨雪天氣仍未消散；天氣預報顯示，紐約本周將迎來新一輪雨雪天氣，其中紐約市15日(周一)晚將迎來雨夾雪，上州大部分地區將出現六到12吋的降雪；州長葛謨(Andrew Cuomo)14日表示，已經指示州府各相關部門做好應急準備，迎接極端天氣。

州府表示，下一輪雨雪天氣預計將從15日持續至16日(周二)晚，预計紐約市、長島和中哈德遜地區南部將迎來雨夾雪和凍雨，氣溫將為華氏25度左右，部分地區可能出現五分之一吋的結冰；紐約市的氣溫將在15日回升至30度左右，仍將出現降雨。

氣象專家肯斯(Tom Kines)表示，儘管本輪降水量不算大，但由於氣溫較低，無疑會造成路面結冰濕滑；周一晚間到周二的降雨量將會上升，希望民眾小心出行。

同時，州府預計上州大部分地區周一都將迎來降雪，到周二的降雪量可能達到三到六吋，北部地區可能達到12吋；葛謨表示，州府相關部門已經開始行動，應對極端天氣，「本輪降雪可能導致一些地方出現一呎的降雪，下州地區也會迎來凍雨，導致出行危險，民眾應及早應對。」

葛謨表示，州交通廳已經動員3600人應對暴雪，包括動用超過1600台鏟雪機及其他除雪除冰設備；公共服務廳也出動月5500人，保證全州各地供電不受影響；州警也隨時待命，準備處理各種突發情況；大都會運輸署(MTA)將嚴密關注天氣情況，確保安全運營，並已開始撒鹽作業。

在周三(17日)出現短暫晴天後，預計周四(18日)到周五(19日)紐約市將再迎來一場大規模降水；肯斯表示，預計到時可能出現降雪、凍雨，也可能是全部下雨。

紐約市 降雪 葛謨

上一則

預約接種人多網站當機 耆老難搶疫苗名額

下一則

賓州華青陳智博遭警槍殺案 華社要求公開調查

延伸閱讀

紐約市本周迎凍雨 上州恐再暴雪

紐約市本周迎凍雨 上州恐再暴雪
紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪

紐約市周二前將有凍雨 上州恐出現6至12吋降雪
紐約州7天平均陽性率 降至3.9%

紐約州7天平均陽性率 降至3.9%
社區接種點啟用 孔廈150耆老打疫苗

社區接種點啟用 孔廈150耆老打疫苗
葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐

葛謨瞞報養老院疫情 各界撻伐
隱瞞安養院染疫死亡數 紐約州長幕僚道歉

隱瞞安養院染疫死亡數 紐約州長幕僚道歉

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡

疑被男友PUA控制 武漢女跳35樓亡
CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重

CNN：WHO武漢調查團發現2019年疫情規模可能更嚴重
中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起

中國人為什麼不願生小孩了？分析指生不起
世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株

世衛專家查疫源 2019年12月武漢已有13種病毒株
「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪

「台灣第一美人」胡因夢 當年進軍國際 戲分慘被大刪