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下東城酒店將設遊民床位 社區質疑不安全

記者顏嘉瑩╱紐約報導
布朗士的非營利機構「Not on My Watch」計畫將在果園街100號的「藍月酒店」，設置遊民床位。(截自谷歌地圖)
布朗士的非營利機構「Not on My Watch」計畫將在果園街100號的「藍月酒店」，設置遊民床位。(截自谷歌地圖)

位於布朗士的非營利機構「Not on My Watch」計畫將在曼哈頓下東城果園街(Orchard St.)100號的「藍月酒店」(Blue Moon Hotel)設置遊民床位；該機構日前在第三社區委員會的會議上進行報告時，不少社區與會人士質疑此舉恐讓社區變得不安全。

Not on My Watch與市遊民服務局(Department of Homeless Services)合作，於全市多個空置酒店中，設置「固定床位」(stabilization beds)，根據市府官員的說法，該機構有權利這麼做，不需要經過市議會或社委會批准；不過市府未來也計畫在果園街100號創建永久的遊民避風港(safe haven)，則需要社委會的投票決議、環境評估，以及市議會通過。

在日前的會議上，Not on My Watch執行長英格麗(Que English)表示，該組織與市遊民服務局合作超過20年，並為遊民、家暴及人口販賣等被害人，提供各種項目及服務，該組織在全市三個地方有超過600個床位、超過300個可負擔住房，以及175個中途之家單位，不過她未提供這些單位所在地點的資訊。

會議上不少與會者質疑，在酒店安置遊民恐增加社區的安全疑慮；英格麗則表示，屆時將會有一家保安24小時值班，同時也與市警七分局合作、建立關係，她也透露目前已聘用一名住在附近的主管，但在床位啟用之前不透露更多資訊。

當天的會議被視為是推廣避風港的機會，但市府官員強調，他們只是為了設置固定床位而討論，對於永久的遊民避風港，市府則未說明何時將與社委會討論。

對那些不願意住在收容所的遊民，避風港提供另一種收容場所，根據市府，避風港擁有比收容所更低的門檻、更多私人系統以及更少的規定等，固定床位則是提供給那些在近期恐無家可歸，且短期內不需要更多援助服務的人的安身場所。目前已有一群業主和小商家將提出告訴，要求停止在該處設置遊民床位。

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