貝瑞吉針對外賣郎劫案頻發 警籲登記電單車信息

外賣郎騎電單車送餐，成為不法分子搶劫的目標。(本報檔案照)

紐約市 電單車與電動滑板車合法化給外賣郎、送貨員服務帶來便利，但也不幸成為不法分子搶劫的目標，外賣郎劫案近月有明顯增加趨勢；布碌崙(布魯克林)68分局日前在社群媒體 提醒外賣郎提高警惕，並鼓勵民眾下周帶著自行車和電單車前往警局免費登記，若失竊後尋獲可聯繫主人。

新冠疫情導致外賣送餐需求增加，市議會為了保護和方便外賣郎送餐，去年通過法案允許時速不超過25哩的電單車、時速不超過20哩電動滑板車上路，還規定只有在騎士危害自身或他人安全情況下，警方才可沒收電單車或電動滑板車。

外賣郎騎單電車送餐不再擔心被警察 取締，卻另有隱患，劫匪搶劫外賣郎時，不只威脅交出餐食、現金，更看上價值百元至上千元的電單車；68分局指出，近期管轄的貝瑞吉出現多起針對外賣郎的搶劫案件，呼籲商家和民眾要特別防範。

警方教導民眾如何自保，餐館要開設電話來電顯示服務，接到不熟悉的來電訂餐時，應通過網絡查詢電話號碼所在地，是否與送餐地點一致；若遇到可疑號碼，餐館還可以回撥致電顧客再確認訂單，如果發現對方是使用公共電話訂餐，最好不要接訂單。

餐館也應準備一張附近街口地圖，不僅可用來確定顧客訂餐地點，還可以幫助外賣郎規畫合理送餐路線；外賣郎送餐期間一定要選擇人多的街道，並穿著顏色明亮的服裝，不要攜帶大量現金，在進入和離開送餐的房屋或公寓時前後，應向餐館報平安。

警方表示，15日(周一)至19日(周五)上午11時至下午5時，將為所有自行車和電單車進行免費登記，68分局轄區內的車輛需要登記者，可致電該分局預防犯罪辦公室，電話為(718) 439-3455，或電郵至[email protected]查詢更多。