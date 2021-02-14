我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法拉盛市區 新冠死亡率全市第2高 疫苗分配遭質疑

彈劾案…民主黨為何突改主意不傳證人 拜登的主意？

貝瑞吉針對外賣郎劫案頻發 警籲登記電單車信息

記者顏潔恩╱紐約報導
外賣郎騎電單車送餐，成為不法分子搶劫的目標。(本報檔案照)
外賣郎騎電單車送餐，成為不法分子搶劫的目標。(本報檔案照)

紐約市電單車與電動滑板車合法化給外賣郎、送貨員服務帶來便利，但也不幸成為不法分子搶劫的目標，外賣郎劫案近月有明顯增加趨勢；布碌崙(布魯克林)68分局日前在社群媒體提醒外賣郎提高警惕，並鼓勵民眾下周帶著自行車和電單車前往警局免費登記，若失竊後尋獲可聯繫主人。

新冠疫情導致外賣送餐需求增加，市議會為了保護和方便外賣郎送餐，去年通過法案允許時速不超過25哩的電單車、時速不超過20哩電動滑板車上路，還規定只有在騎士危害自身或他人安全情況下，警方才可沒收電單車或電動滑板車。

外賣郎騎單電車送餐不再擔心被警察取締，卻另有隱患，劫匪搶劫外賣郎時，不只威脅交出餐食、現金，更看上價值百元至上千元的電單車；68分局指出，近期管轄的貝瑞吉出現多起針對外賣郎的搶劫案件，呼籲商家和民眾要特別防範。

警方教導民眾如何自保，餐館要開設電話來電顯示服務，接到不熟悉的來電訂餐時，應通過網絡查詢電話號碼所在地，是否與送餐地點一致；若遇到可疑號碼，餐館還可以回撥致電顧客再確認訂單，如果發現對方是使用公共電話訂餐，最好不要接訂單。

餐館也應準備一張附近街口地圖，不僅可用來確定顧客訂餐地點，還可以幫助外賣郎規畫合理送餐路線；外賣郎送餐期間一定要選擇人多的街道，並穿著顏色明亮的服裝，不要攜帶大量現金，在進入和離開送餐的房屋或公寓時前後，應向餐館報平安。

警方表示，15日(周一)至19日(周五)上午11時至下午5時，將為所有自行車和電單車進行免費登記，68分局轄區內的車輛需要登記者，可致電該分局預防犯罪辦公室，電話為(718) 439-3455，或電郵至[email protected]查詢更多。

紐約市 社群媒體 警察

上一則

社區接種點啟用 孔廈150耆老打疫苗

下一則

染疫康復無抗體 二次感染風險高

延伸閱讀

3星警司法拉盛拜年 承諾嚴打仇恨犯罪

3星警司法拉盛拜年 承諾嚴打仇恨犯罪
頂風冒雪送餐 外賣郎舉步維艱

頂風冒雪送餐 外賣郎舉步維艱
暴風雪下餐館艱難維生 送餐苦了外賣郎

暴風雪下餐館艱難維生 送餐苦了外賣郎
紐約連3天降雪 業者籲多給外賣郎小費

紐約連3天降雪 業者籲多給外賣郎小費

史島華婦被撞身亡 事故地點頻發嚴重車禍

史島華婦被撞身亡 事故地點頻發嚴重車禍

班森賀外賣郎劫案頻發 警授自保之道

班森賀外賣郎劫案頻發 警授自保之道

熱門新聞

朱瑞恩(左二)被發現在時代廣場地鐵站內。（讀者提供）

12歲失聯華童找到了！地鐵站棲身多天

2021-02-10 21:35
6日正逢周末，加上翌日即將到來的暴雪，以及下周的農曆新年，各大華人超市當日出現人潮。(記者牟蘭／攝影)

年前暴雪又逢周末 華人超市爆滿 「這幾樣」大家都在搶

2021-02-07 02:27
黃托羅。（圖片取自gofundme網站）

布碌崙39歲餐館老闆 鏟雪突發心梗死亡

2021-02-08 02:29
知名臉書版主NYDeTour在1月26日完成輝瑞疫苗第二劑的施打。（NYDeTour提供）

世界OnAir／痠痛發燒…還有呢？知名臉書版主疫苗親體驗

2021-02-09 17:23
耶魯大學研究所華裔學生蔣凱文遭槍殺。(取自蔣凱文臉書)

下周滿27歲…遭槍殺耶魯華生 剛和女友訂婚

2021-02-08 02:30
嫌犯跟蹤受害者視頻截圖。（市警總局提供）

布魯克林62歲婦女 遭人拖入小巷險被強姦

2021-02-10 17:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人

麥康諾將讓川普脫罪 參院表決傳喚證人
影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電
江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答

江啟臣初二回娘家 氣質妻被問老公選總統這樣答