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一夜兩死 地鐵殺人案頻發 市警：隨機作案

記者張晨╱紐約報導
全市地鐵傷人案頻發，一夜致兩死。(記者張晨╱攝影)
全市地鐵傷人案頻發，一夜致兩死。(記者張晨╱攝影)

紐約市捷運系統在不到24小時有四名遊民被捅傷或砍傷，其中兩人送醫後不治，市警總局局長希爾(Dermot Shea)13日召開記者會表示，這幾起案件均為隨機作案，嫌犯和受害者並不相識，甚至有一人在睡夢中遭襲，目前市警已增派了500名警力以保證乘客安全。

希爾表示，目前還沒有鎖定嫌犯，「我們在這四起案件中看到的共同點是，作案的鄰近程度，都發生在A線上。」

希爾表示，嫌犯目前仍在逃，為了加強安全，已經增派500名警員集中在地鐵站巡邏。

市警捷運部門主管歐萊麗(Kathleen O'Reilly)表示，其中三起襲擊甚至四起，都有關聯。

她表示，第一起案件發生在12日上午，地點是曼哈頓上城第181街地鐵站，當時一名67歲的老人被一名男嫌犯刺傷；第二起襲擊發生在同日晚11時29分，一名男子在皇后區法羅卡韋莫特大道站(Far Rockaway-Mott Avenue)的A線列車上遭攻擊，頸部和軀幹有刺傷，因傷勢嚴重不治身亡。

兩小時後，一名44歲女子被發現死在英吾德(Inwood)207街站的一列車廂上，身上有多處刀傷，送醫後身亡；13日凌晨1點28分，在鄰近的第181街車站，一名43歲男子被刺傷，目前正在醫院接受治療。

曼哈頓北區探員組負責人麥吉(Brian McGee)表示，僅從受害者背景來看，四人均為遊民，遇襲地點在車廂和站台；其中兩起案件，嫌犯確為同一名男性，而至少有一起案件的受害者當時正在熟睡，「所有案件均為無故隨機攻擊。」

地鐵站 曼哈頓 捷運

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