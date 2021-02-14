紐約市雨夾雪天氣至下周二 出行開車小心

大雪覆蓋下的布魯克林大橋。（記者顏潔恩/攝影）

紐約市 今年冬季降雪 比前兩年多，天氣預報這個周末到下周二，會迎接力度較小的雨夾雪天氣，雖然不會出現大暴雪，但也可能會造成出行困難，甚至部分住戶停電。

天氣預報專家Matthew Greene預測13日(周六)晚上出現小降雪，之後迅速轉換成雪夾雨，一直延續到周日早晨；專家表示，雖然不會出現暴雪，但凍雨天氣也足夠造成地滑難行，紐約客盡可能避免駕駛，而是轉搭公共交通工具。

若非要開車不可，駕駛一定要打起精神，並放慢速度行駛，盡量提早出門，給自己更多的駕駛時間；除了路面出行遭遇困難，也可能造成部分住戶停電，居民應多加注意。

另名AccuWeather氣象學家Joe Bauer也表示，民眾不應小看這場雨夾雪天氣，可能造成的意外，不會比大暴雪來得少，不僅駕駛要小心，行人、電單車和自行車騎士也要當心，和轎車保持安全距離。

整體來說，14日(周日)晚直到15日(周一)天氣會維持多雲，風暴 在16日(周二)傍晚後將北上離開東海岸，預計在16日累積1吋積雪；儘管出現極端天氣，但接下來幾天的溫差都較為平緩，大約在35華氏度以上左右，周二則反差較大，最高氣溫達40華氏度、最低達19華氏度。

但根據氣象預報，紐約市極端天氣在下周二之後還未結束，18日(周四)、19日(周五)還有可能出現降雪或雨夾雪天氣，屆時出行恐會受到影響。