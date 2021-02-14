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布碌崙南區疫情惡化 民代促設疫苗接種點

記者顏潔恩／紐約報導
市府在布碌崙南區七個郵區編號內沒有疫苗接種點。(市衛生局網站)
市府在布碌崙南區七個郵區編號內沒有疫苗接種點。(市衛生局網站)

華人眾多的布碌崙(布魯克林)南區新冠疫情惡化，民選官員表示，當地有大批符合疫苗接種條件的耆老，但卻沒有足夠的接種點提供服務，希望市府在取得下一批疫苗時，能將南區作為重點，建設更多接種點，方便耆老注射疫苗。

數據顯示，包括布萊頓海灘(Brighton Beach)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)以及羊頭灣(Sheepshead Bay)的郵遞編號11235，七天新冠陽性率居高不下，且擁有很多的新增確診者。

針對當地民代要求在南區建設更多接種點的訴求，市府曾回應，只要接收到足夠的疫苗劑量，一定會在全市五區增設更多接種點；但民代強調，布碌崙南區比起其他社區更需要疫苗，希望市府能為當地保留更多的劑量。

州參議員郭納德(Andrew Gounardes)日前表示，布碌崙南區不僅擁有多個疫情熱點區，也是全市最多耆老人口的社區之一，均符合市府規定的接種條件；然而目前的情況是，當地多達七個郵區編號內沒有疫苗接種點，民眾無法就近接受服務。

「我們需要市府將資源帶給有需要的社區，而我的社區就是最需要的。」羊頭灣市議員康德全(Chaim Deutsch)也表示，由於當地沒有接種點，耆老需要搭乘公共交通工具或開車到其他區域取得服務，部分民眾因此打消打疫苗念頭；他希望市府能多為耆老們考量，讓他們能方便接種。

他也提到許多選民反映，不斷打電話預約，但一直沒有等到相應回應；對此，郭納德指出，他的選區民眾也遇到類似狀況，希望市府能考慮當地民代提出的建議，制定更完善的接種計畫。

康尼島市議員崔馬克(Mark Treyger)表示，市府迄今沒有明確合理的讓社區耆老接種疫苗的計畫；他認為，除了疫苗接種點外，市府也需簡化註冊程序，幫助耆老更方便完成預約。

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