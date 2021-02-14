社區接種點啟用 孔廈150耆老打疫苗

華埠孔子大廈疫苗接種點，12日一早已有長者排隊等待接種。(記者張晨/攝影)

紐約州 府在曼哈頓華埠孔子大廈設置疫苗 接種點13日啟用，為超過150名高齡長者注射疫苗，這是州府在全市四個社區設立接種站之一，14日位於麥地臣50號的麥地臣社區中心(Hamilton-Madison House)也開始為耆老們注射；州府表示，將與皇后區法拉盛及布碌崙(布魯克林)八大道更多社區組織合作建立接種點，服務華裔 社區。

當日一早約8時許，孔子大廈交誼廳已有不少耆老住戶等待接種，室內均已擺好座位，並有工作人員協調保持社交距離。

華裔長者根據年齡，從90歲開始接種，依序80歲、70歲接種，部分長者由於行動不便，由護理員推輪椅陪同注射，雙語翻譯人員也在現場待命，隨時為不懂英語的長者服務。

此接種點由孔子大廈、紐約中華公所以及州長辦公室聯合建立，州府多元文化事務主任孫雯表示，州長葛謨(Andrew Cuomo)重視社區防疫，希望能深入每個社區，在教堂、政府樓等地廣設臨時接種點，為符合條件的居民注射。

「和紮根社區的組織和合作，他們熟悉社區的情況，能比外派的政府工作人員更快、更直接聯繫到最需要的人群，節省時間、增加效率。」孫雯說，在疫苗供應穩定後，將繼續在全市華社開設更多接種點。

孔廈董事長梅犖生特別感謝州府對華裔社區疫苗接種的重視，感謝中華公所和孔廈員工的努力，及萬有護理提供的雙語服務人員，使第一次社區疫苗注射能順利進行；孔廈也將繼續和華人醫療團體合作，提供交誼廳作爲疫苗接種點。

中華公所主席于金山表示，公所一向强調注射疫苗必須顧及華人社區的需要，與州市府交涉在華埠、法拉盛及日落公園設置疫苗接種點，希望在疫苗供給充足後，能在各社區設更多接種點。