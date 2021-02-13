中華公所舞獅迎春 盼牛轉乾坤

中華公所舞獅迎春。（記者金春香／攝影）

紐約 中華公所12日舉行舞獅迎春和新春團拜活動，給疫情 下略顯冷清的曼哈頓華埠 街頭增添許多農曆新年節日氛圍，中華公所主席于金山祝願2021年乾坤牛轉、牛年新氣象。

中華公所與屬下60個僑團代表在中山紀念堂慶祝新春並進行保持社交距離的團拜活動，于金山代表公所及全體同仁向嘉賓拜年，送上誠摯祝福。

他說，過去一年對於全美及世界各國來說都是極為艱難的一年，期待未來一年僑社振興、經濟繁榮、社區安定、僑團興隆、商家招財進寶、生意蒸蒸日上，「2020年疫情抱頭鼠竄已成為過去，新一年定能乾坤牛轉。」

于金山還提到，2月12日是前總統林肯的生日，他是國父孫中山最欽佩的領袖之一，新年期望孫中山先生的民有、民治、民享理念在各地實現。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，相信今年上半年新冠疫苗能夠在美國大部分地區普及，希望新一年疫病早日結束，紐約民眾生活能夠早日恢復正常，大家健康平安、萬事順利，國泰民安、風調雨順，美台友誼更上一層樓。

回顧2020年，中華公所從3月開始，就堅持在疫情期間為僑社和民眾發放防護用品，社區服務也並未因疫情停頓，4月至7月每日為民眾派餐，每日最高量達800份；7月至9月之間，14名中華公所義工每天服務將近40位僑胞；在線上舉行系列中小企業申請聯邦補助說明會、移民講座，及反抗歧視亞裔活動；邀請州府和市府官員支持華埠商業，解決各類罰單問題，減輕商民負擔；倡導「點亮中國城」活動振興華埠；設置免費新冠檢測站。

此外中華公所還積極代表僑社向政府有關部門提出支持現有特殊高中錄取制度，關切華埠地區戒毒所陸續增多情況，支持警方維護治安，呼籲減輕小商業主地稅負擔、要求市府停漲地稅，以及支持茂比利街70號社區綜合大樓等多項倡議和建議，促進華人福祉。