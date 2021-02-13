新春禮千佛法會 千人雲端祈福

「北美佛光山道場新春活動」11日線上開放，圖為「北美佛光山道場新春活動」網頁中的佛光山紐約道場實景。（佛光山紐約道場提供）

佛光山紐約 道場每年春節期間吸引數千信眾燒頭香與「新春禮千佛法會」活動，今年因新冠疫情 蔓延，改為雲端 進行；該道場司監有望法師12日表示，民眾今年參與熱情不減，甚至有更多北美各地信眾打破場地與地域限制雲端祈福，僅在除夕與大年初一就吸引千餘人參與。

影音來源：佛光山紐約道場提供

佛光山紐約道場住持永固法師表示，今年因疫情影響，紐約道場聯合佛光山美、加東各地道場一同登上雲端，改為線上禮佛燒年香、叩鐘和獻燈活動，藉由線上鐘聲送上祝福，祈願疫情早除，社區和諧、國泰民安。

有望法師表示，今年「北美佛光山道場新春活動」雖在線上進行，仍在除夕與大年初一期間吸引4000餘名信眾參加燒頭香與法會；往年法會因場地人數限制，只能允許百餘人到場參與，但今年改為雲端進行，參與人數反而增加逾三倍，更多人在雲端祈福。

為讓民眾春節在家吃到素食，有望法師表示，紐約道場在除夕準備數百份年菜提供給預定的民眾，並在Youtube頻道「人間小廚：談心說菜」推出年菜特輯系列，邀請廚藝好的義工教作素紅燒獅子頭等年菜及甜點；她說，為給紐約民眾打氣，道場雖暫停對外開放，但仍在寺門前擺放春聯，免費提供民眾。

此次新春禮佛主題為星雲大師牛年的勵志法語是「花開四季，耕耘心田」，希望民眾也能如牛一般，對生活與工作踏踏實實，一步一腳印；有望與永固法師祝願民眾忘記過去一年的煩心事，秉持正念，迎接新生活。

佛光山紐約道場2021 年線上新春活動還有靜態展覽，展出星雲大師「春聯墨寶」系列、道場去年的圖片展，以及「祈願平安燈籠祝福區」；14日 (周日)道場還將在官網 www.fgsny.org 舉辦新春禮千佛，20日(周六) 和21日(周日)直播供佛齋天法會。