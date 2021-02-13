到府為耆老打疫苗 紐約市下周啟動

下周起設置專門注射點，為臥床老人和居家護理員接種疫苗。(市長辦公室提供)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)12日在記者會上表示，為解決疫苗 公平分配以及照顧離家不便的高齡耆老及居家護理員，將在全市開設多個接種服務站，醫護人員將前往耆老所居住的大樓中為他們接種。

白思豪表示，目前許多疫苗接種站的所在位置，讓一些患有身體疾病或是年事已高的人群無法前往接種，所以特別制定惠及居家老人的新計畫，不但針對政府樓中的低收入、有色人種社區，居家老者和其護理員也是重點服務對象，尤其是那些外出有障礙的老者，就在其大樓中為他們注射疫苗。

下周起，位於布碌崙(布魯克林)康尼島的Warbasse護理項目，和位於曼哈頓晨邊高地退休與健康服務項目(Morningside Retirement and Health Services Program)，將開放兩個接種站。

白思豪也指出，將在一個月內，為2萬5000名家庭護理員接種疫苗，他們是居家老人的生命線；而即將運送的嬌生(Johnson & Johnson)疫苗只需要打一劑，接種流程簡單，也不需要繁複的冷藏設備，所以新疫苗到達時，將拿出一部分專門用於居家耆老，並會派遣醫護人員挨家挨戶為他們接種。

「我們需要做更多這樣的事情，我們需要聯邦政府把更多的疫苗直接供應到紐約市。」白思豪說，更需要州府將流程變得更簡單、更靈活，這樣醫護就能聯繫到更多人，「因為我們做得越多，就會有更多人想要接種。」