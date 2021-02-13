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3星警司法拉盛拜年 承諾嚴打仇恨犯罪

記者牟蘭／紐約報導
霍姆斯大年初一拜訪法拉盛華商會，用中文向華裔民眾拜年，並承諾嚴打仇恨犯罪；左三起為王能、顧雅明、杜彼得、霍姆斯、胡師功與歐康納等。(記者牟蘭／攝影)
霍姆斯大年初一拜訪法拉盛華商會，用中文向華裔民眾拜年，並承諾嚴打仇恨犯罪；左三起為王能、顧雅明、杜彼得、霍姆斯、胡師功與歐康納等。(記者牟蘭／攝影)

紐約市首位非洲裔女巡邏長、三星警司霍姆斯(Juanita Holmes)12日(大年初一)拜訪法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)，用中文向華裔民眾拜年；對於疫情爆發後，針對華人的仇恨罪案頻發，她表示，今年紐約市警將繼續嚴打仇恨犯罪，呼籲受害的民眾勇敢舉報，將不法分子繩之以法。

影音來源：記者牟蘭

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，自1995年至今，當地的新春遊行因新冠疫情的爆發，首次暫停舉辦；他說，疫情爆發後，針對華裔的仇恨罪案頻發，紐約市治安也日益變差，為讓華人安心過個團圓年，他邀請霍姆斯前往法拉盛，希望為市民與紐約市警搭起溝通的橋梁。

曾在去年疫情高峰期，在自己轄區被搶劫的市議員顧雅明表示，新冠疫情重創法拉盛經濟，改善公共安全對社區經濟的重啟至關重要，他期盼與市警合作，為法拉盛居民建立安全的社區。

霍姆斯大年初一拜訪法拉盛，用中文「新年快樂」向華人民眾拜年；她在會上承諾，為打擊針對亞裔的仇恨犯罪，當局特別成立專門處理相關罪案的小組，並鼓勵受害民眾無論是否有移民身分，都要勇敢舉辦，協助市警逮捕不法分子，「還有許多仇恨犯罪的受害者根本沒有報案」。

對於改善紐約市公共治安，霍姆斯說，紐約市警已派遣更多警員駐守地鐵站，避免惡性罪案再度發生；她還表示，紐約市警已進行警務改革，社區參與當地分局局長人選的決策，將促進警民關係發展。

市警109分局局長歐康納(John O'Connell)表示，轄區內各個社區都支持警局，他感謝居民對警員的信任，期盼警民日後繼續配合，「(109分局)是我所遇到警民關係最好的分局」。

法拉盛華商會總幹事胡師功及第20選區的市議員參選人王能等也參與當天會議，歡迎霍姆斯到訪。

紐約市 法拉盛 疫情

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