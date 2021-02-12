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雲端燒頭香與「新春禮千佛法會」上千民眾線上參與

記者牟蘭／紐約報導
「北美佛光山道場新春活動」11日線上開放，圖為「北美佛光山道場新春活動」網頁中的佛光山紐約道場實景。（佛光山紐約道場提供）
「北美佛光山道場新春活動」11日線上開放，圖為「北美佛光山道場新春活動」網頁中的佛光山紐約道場實景。（佛光山紐約道場提供）

佛光山紐約道場每年春節期間吸引上千信眾燒頭香與「新春禮千佛法會」活動，今年因新冠疫情蔓延，改為雲端進行；該道場司監有望法師12日表示，民眾今年的熱情不減，甚至有更多來自北美各地的信眾打破場地與地域限制參與祈福，道場雖暫停對外開放，但在寺門前擺放春聯，免費向民眾提供。

影音來源：佛光山紐約道場提供

佛光山紐約道場住持永固法師表示，今年因疫情影響，紐約道場聯合佛光山美、加東各地道場一同登上雲端，改為線上禮佛燒年香、扣鐘和獻燈活動，希望藉由線上的鐘聲送上祝福，祈願疫情早除，社區和諧，國泰民安。

有望法師表示，今年的「北美佛光山道場新春活動」雖在線上進行，仍在除夕與大年初一期間吸引4000餘名信眾參與燒頭香與法會，以法會舉例，每年因場地人數限制，只能允許百餘人到場參與，但今年改為雲端進行，參與人數反而增加逾三倍，更多人在線上祈福。

為讓民眾春節在家吃到素食，有望法師表示，紐約道場在除夕準備數百份年菜提供給預定的民眾，並在Youtube頻道「人間小廚：談心說菜」推出年菜特輯系列，邀請廚藝好的義工教作素紅燒獅子頭等年菜及甜點。

此次新春禮佛主題為星雲大師送給民眾牛年的勵志法語是「花開四季，耕耘心田」，希望民眾也能如牛一般，對生活與工作踏踏實實；有望與永固法師祝願民眾忘記過去一年的煩心事，秉持正念，迎接新生活。

佛光山紐約道場2021年新春活動還有靜態展覽，展出星雲大師「春聯墨寶」系列和道場去年的圖片展，二樓則是「祈願平安燈籠祝福區」；14日(周日)道場還將在官網 www.fgsny.org 舉辦新春禮千佛，20日(周六)和21日(周日)直播供佛齋天法會。

佛光山紐約道場Youtube頻道「談心說菜 」節目推出年菜特輯，第一集是 「團團...
佛光山紐約道場Youtube頻道「談心說菜 」節目推出年菜特輯，第一集是 「團團圓圓─素紅燒獅子頭」，其他年菜也將連續登場。（佛光山紐約道場提供）
佛光山紐約道場Youtube頻道「談心說菜 」節目推出年菜特輯，第一集是 「團團...
佛光山紐約道場Youtube頻道「談心說菜 」節目推出年菜特輯，第一集是 「團團圓圓─素紅燒獅子頭」年菜，圖為有望法師在節目中送上祝福。（佛光山紐約道場提供）
「北美佛光山道場新春活動」2月11日除夕夜網上開放，圖為佛光山紐約道場住持永固法...
「北美佛光山道場新春活動」2月11日除夕夜網上開放，圖為佛光山紐約道場住持永固法師攝於You Tube 頻道「紐約佛光」節目中。（佛光山紐約道場提供）

紐約 雲端 疫情

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