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香港經貿處 推線上文藝活動、線上電影節慶新年

記者金春香／紐約報導
紐約香港經貿處線上播放赤煉鼓樂團表演。（香港駐紐約經濟貿易辦事處提供）
紐約香港經貿處線上播放赤煉鼓樂團表演。（香港駐紐約經濟貿易辦事處提供）

香港紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩11日與紐約媒體記者會面，祝大家新年快樂，指出雖然在疫情期間無法實地舉行慶祝活動，但經貿處仍推出線上文藝活動和線上電影節等，豐富民眾的文娛生活，並強調會繼續致力加強美中溝通，減少誤解，促進兩地合作發展。

影音來源：香港駐紐約經濟貿易辦事處

聶繼恩去年8月接替朱瑞雯，出任香港駐紐約經濟貿易辦事處處長，負責促進及加強香港與美國東部31個州之間的商貿聯繫和文化交流。

聶繼恩介紹，為配合農曆新年，辦事處通過「香港藝術及文化體驗」網頁及社交平台，播放三個香港文化藝術團體的表演與大家拜年，分別為赤煉鼓樂團(The Refiner Drums)、香港舞蹈團兒童團及少年團(HKDC-CNY)和香港中樂團，網址為www.hketousa.gov.hk/usa/arts-cultural/features.html。

經貿處今年也將參與華美協進社(China Institute)17日舉辦的線上青雲頒獎典禮(Blue Cloud Gala)，有三位來自香港不同領域的翹楚獲獎，分別為香港交易所董事會高級顧問李小加(Charles Li)、恒隆集團董事長陳啟宗(Ronnie Chan)，以及國際巨星成龍。

另外經貿處還會在3月至5月期間支持芝加哥「亞洲躍動影展」，放映五部不同類型的香港電影，電影節將以線上放映及汽車影院兩種方式進行。

對於去年因疫情取消的香港龍舟節今年能否繼續，聶繼恩表示由於年度龍舟節比賽參賽者需要從4、5月就開始組隊訓練，但目前要求社交距離情況下訓練可能難以進行，因此還無法確定能否舉辦。

聶繼恩1997年加入香港特區政府，在行政長官辦公室、政務司司長私人辦公室、旅遊事務署、財經事務及庫務局任職，2005至2008年期間，她在布魯塞爾擔任香港駐歐洲聯盟助理代表，2012年至2017年她任職於運輸及房屋局，負責航空事務。

聶繼恩去年8月出任香港駐紐約經濟貿易辦事處處長，負責促進及加強香港與美國東部31...
聶繼恩去年8月出任香港駐紐約經濟貿易辦事處處長，負責促進及加強香港與美國東部31個州之間的商貿聯繫和文化交流。（香港駐紐約經濟貿易辦事處提供）
香港經貿處線上播放香港舞蹈團兒童團及少年團表演。（香港駐紐約經濟貿易辦事處提供）
香港經貿處線上播放香港舞蹈團兒童團及少年團表演。（香港駐紐約經濟貿易辦事處提供）

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