首要協助小商家 斯靜格參選市長獲聯成、中華總商會背書

斯靜格10日於線上拜會中華公所，獲得美東聯成公所、紐約中華總商會等社團的背書。(視訊會議截圖)

紐約市 長參選人、市主計長斯靜格(Scott Stringer)10日於線上拜會紐約中華公所，獲得美東聯成公所、紐約中華總商會等華人社團背書；斯靜格表示，若他成功上任，首要之務是為在新冠肺炎疫情 下掙扎的小商家，提供減租減稅等協助，並改變現行小商家到政府單位尋求幫助的方式，改由市府主動向商家伸出援手。

斯靜格表示，紐約市在疫情後有三大危機：經濟、健康和社會公義；疫情前紐約市的失業率約3.4%，如今高達20%，顯現疫情對城市帶來前所未見的影響，雖然聯邦政府提供許多貸款援助，但遭受衝擊最嚴重的低收入 、移民社區，卻沒有獲得足夠的協助；「我們必須提供小商家減稅，以小商家為施政重心，做為市長更要傾聽及幫助移民社區。」

斯靜格說，若他成功當選，第一件事就是援助那些受到疫情影響的小商家，包括減稅等，也要協助移民小商家發展線上零售，以因應疫情後的變化；他表示，在小商家苦苦掙扎期間，市府單位仍向小商家開罰單，市府提供的各項計畫，小商家仍需自行查詢並詢問，「我們應該要主動出擊，幫助那些需要協助的業主。」

有關接種新冠疫苗，斯靜格則認為市府應加快有色人種社區的接種速度，並與社區的非營利機構合作。

在教育方面，因為線上教學，讓那些在疫情間仍須工作的家長們無力照顧孩子，斯靜格希望能將資源普及，協助這些家庭。

聯成公所顧問蕭貴源說，斯靜格多年來積極參與曼哈頓華埠活動，對華人選民不陌生，如今疫情讓每個人生活在恐懼之中，紐約市需要一名強而有力、能安撫人心的市長，相信以斯靜格的經驗和能力，能夠與社區共同合作，促進社區與紐約市的繁榮。

中華總商會副董事長鄧遐勳則說，疫情凸顯低收入、有色人種社區缺乏資源的現象，這些社區受到的影響也最大；現在紐約市的高失業率、高犯罪率、遊民與心理健康問題、商店空置率與失業率等議題，顯示未來的市長將有很長的一段路要走，「斯靜格的各項政見，顯示他深知紐約市的問題，並能夠帶領紐約市遠離疫情風暴。」

斯靜格表示，希望獲得社區支持，若成功當選將讓紐約市強勁復甦，承諾不會讓社區失望，也會持續支持社區。