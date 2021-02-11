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市長參選人論壇 聚焦振興餐飲業 咸認應減輕商家地稅

記者金春香╱紐約報導
斯靜格(下排左)、亞當斯(中排左)、威利(中排右)和馬奎爾(上排右)參加市服務業聯盟舉行的市長參選人論壇。（視訊截圖）
斯靜格(下排左)、亞當斯(中排左)、威利(中排右)和馬奎爾(上排右)參加市服務業聯盟舉行的市長參選人論壇。（視訊截圖）

市服務業聯盟(NYC Hospitality Alliance)10日舉行紐約市長參選人論壇，市主計長斯靜格(Scott Stringer)、布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)、市長白思豪前法律顧問威利(Maya Wiley)和前花旗集團副主席馬奎爾(Raymond McGuire)，就紐約市復興關鍵領域餐飲和夜生活領域問題進行探討，四人都認為市府應該減輕商家地稅，市府也應改善目前對商家的執法工作，並獲得監督。

亞當斯表示，他年輕時曾當過餐廳洗碗工，他深知經營餐廳的辛勞，他支持對第三方外賣服務平台每單向餐館收取的送餐服務費比率設定上限。

威利說，她的母親曾經營小商家，之後還經營畫廊，自己從小看母親從事小商業過程中遇到的挑戰，更令她意識到市府相關部門對商業的支持非常重要；威利指出，紐約市95%的商家都是小商家，且餐館和服務業提供30萬份工作，新冠爆發後餐館業小商家受到最嚴重打擊，但獲得聯邦救濟金卻極少，市府需對商家申請相關資金提供支持。

斯靜格表示，要振興紐約市旅遊業，才能進一步帶動餐飲業和夜生活，紐約需要一名在財政和經濟統籌上具有豐富經驗，且了解全市各個社區的領導人；他說自己曾任曼哈頓區長，目前當市主計長，是參選人中唯一與所有社區都有深入接觸、並對各社區問題提供實際解決問題的人。

對於全市商家面臨的高昂賦稅問題，斯靜格認為既需要政府提供稅率減免，也需要用激勵政策鼓勵新商家和現在的商家進一步擴大生意，爭取降低店面空置率。

對於相關部門在檢查店面過程中，出現的官僚化及缺乏統一標準，給餐飲業和夜生活行業造成極大的困惑，四名參選人都表示需要對樓宇局、衛生局等部門的執法檢查工作，進行更強有力的監督和規則革新。

華裔參選人楊安澤本計畫參加當日論壇，但因感染新冠仍在隔離休養而未出席。

紐約市 布碌崙 白思豪

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