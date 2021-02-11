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疑金錢糾紛起爭執 布碌崙華男險掐死七旬母

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙班森賀一個華裔家庭日前發生家庭暴力，一名七旬老嫗遭兒子掐脖。(本報檔案照)
布碌崙班森賀一個華裔家庭日前發生家庭暴力，一名七旬老嫗遭兒子掐脖。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)班森賀一個華裔家庭日前發生家庭暴力，一名華男疑似因與母親有金錢糾紛，一氣之下竟掐住七旬母親的脖子，之後才意識到衝動而鬆手，險釀成弑母悲劇；該名華男目前已被警方拘捕，被控多項攻擊罪名。

警方紀錄顯示，該案件發生於本月1日下午2時30分許，在位於Benson、Bath大道交Bay40街的一間住家內；47歲的黃文超(Wen Chao, Huang，姓名皆音譯)和73歲的母親疑因金錢糾紛吵架，不料越吵越激烈，華男沖昏了頭，竟伸出雙手緊緊掐住母親的脖子。

受害者告訴警方，兒子惡狠狠地掐住她的脖子，讓她呼吸困難，一度幾乎昏厥過去；後來黃文超突然意識到自己犯錯，才馬上鬆開手，並匆匆逃離現場。

受害者報案後，當地62分局警員和急救人員相繼抵達現場，將受害者送往當地醫院，她的脖子有明顯紅腫傷痕，但檢查後已無大礙。

警員循著受害者提供的線索，在10大道交68街一處住家內拘捕黃文超，並移送法辦，在布碌崙刑事法庭過堂，他被控二級、三級攻擊、刑事阻礙呼吸和血液循環(criminal obstruction of breathing or blood circulation)、三級企圖攻擊、危險、騷擾等罪名。

法庭也為受害人申請人身保護令，下令黃文超不得以任何形式靠近其母親，他下一次出庭日期為3月19日。

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