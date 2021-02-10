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亞平會多語言服務 助小商家申請PPP

記者顏嘉瑩／紐約報導
李芝薇表示，亞平會振興商業服務中心有提供多語言免費PPP申請服務，民眾可踴躍洽詢。(截自視訊會議)
李芝薇表示，亞平會振興商業服務中心有提供多語言免費PPP申請服務，民眾可踴躍洽詢。(截自視訊會議)

聯邦政府的第二輪「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)現在正接受申請，亞洲人平等會振興商業中心9日召開線上記者會，表示華人小商家容易因為語言障礙或資源不足，放棄申請機會，該中心現提供多語言的免費諮詢服務，為商家解惑並手把手協助小商家遞交申請，約兩周就可獲得貸款金額，民眾應在3日31日截止前踴躍申請。

亞平會信貸中心與振興商業服務中心管理主任李芝薇(Jessie Lee)表示，聯邦政府在去年開放第一輪的PPP申請後，小商家在申請過程中遇到不少困難，同時華人商家在語言障礙和資源不足的情況下，此次雖然再度開放申請，仍有許多業主擔心申請不易而打退堂鼓；據了解，從2月開放第二輪PPP申請至今，僅有20個位於曼哈頓華埠的華人小商家到亞平會振興商業服務中心尋求協助。

李芝薇說，第二輪的申請中，政府對PPP貸款金額的使用範圍有放寬，除60%的貸款金額須用在發放員工薪資、福利上，其餘的40%還可用於申請刷卡機，或店家在去年抗議騷亂期間遭到破壞的修繕費用上，使用方式更靈活。

李芝薇強調，商家只要提供薪資紀錄、稅表及證明商業為合法等相關文件，就可以在該中心的協助下簡單申請，在正常情況下申請者約可在遞交申請後的兩周內，獲得貸款金額。

對於有些機構提供付費的PPP申請服務，李芝薇則建議，目前有許多非營利機構都有提供免費服務，包括亞平會和人力中心等，而在振興商業中心網站上有各種語言的興趣表，有興趣申貸的小商家只要上網填寫興趣表，亞平會專員就會根據填寫興趣表的語言，主動聯繫小商家提供諮詢，並協助遞交申請，過程全免費；小商家也可致電(212)964-6022洽詢。

貸款 華人 聯邦政府

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