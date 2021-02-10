「牛」轉乾坤、再創輝煌 全美江西同胞 線上聯歡慶新春

全美十個城市的江西社團聯合舉辦2021「美國江西老鄉春節大聯歡」。(視頻截圖)

農曆新年將至，以「牛轉乾坤、再創輝煌」為主題的2021「美國江西老鄉春節大聯歡」日前舉行，全美的江西鄉親透過互聯網歡聚一堂，欣賞精彩文藝表演，展現僑胞凝聚力。

此次網路春晚由紐約、洛杉磯、芝加哥、夏威夷等全美十個城市的江西社團聯合舉辦，總部位於紐約的全美江西同鄉會會長曾斐表示，過去一年新冠疫情 肆虐全球，全美江西同鄉會的鄉親們積極捐款捐物，為美中抗疫做出貢獻，也得到紐約州 政府、中國駐紐約總領館、江西省僑辦等部門的肯定，「新的一年，相信全美江西鄉親會在各自的社區、城市發揮積極作用，繼續促進兩國的經濟、文化等各方面的交流」。

國會眾議員 孟昭文攜家人通過視頻送上新年祝福，她還表示，「由於疫情，我們無法像往年一樣見面慶祝，但線上聚會方式同樣可以感受到僑胞的凝聚力和愛心。自疫情爆發以來，華人社區經歷不少困難，還遭遇在全國範圍內頻發的針對亞裔的歧視和偏見，不過令人驕傲的的是，華人社區持續積極參與抗疫，向一線工作人員和眾多團體捐贈個人防護用品，也很高興總統拜登簽署打擊針對亞太裔的歧視、推動種族平等的行政令。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)、國會眾議員趙美心、民主黨紐約州委員黃敏儀、中國駐紐約總領事黃屏、江西省人民政府僑務辦公室主任張繼欽、台北市江西同鄉會會長蔡俊有等發來賀信或賀辭。

民眾可至YouTube欣賞此次春晚，網址：https://youtu.be/qAbg0ZrLeSo。