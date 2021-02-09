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懷孕和哺乳期能否打疫苗 世報線上講座解疑

【紐約訊】
郭靖醫生解答關於新型冠狀病毒疫苗的十大疑問。（主辦發方提供）
郭靖醫生解答關於新型冠狀病毒疫苗的十大疑問。（主辦發方提供）

紐約長老會皇后醫院(NYPQ)與世界日報去年聯合推出免費線上健康講座，六支涵蓋不同健康主題的影片深獲華人社區的熱烈迴響；今年雙方將再次攜手，舉辦免費線上健康講座影片活動，主題圍繞民眾最為關注的新冠疫情最新資訊及各種健康議題，並會針對不同的醫學科目作深入探討。第一支影片由紐約長老會皇后醫院內科住院醫生郭靖(Jing Guo, MD)主講。

https://youtu.be/y26e-Ox8XgQ

影音來源：世界新聞網

新型冠狀病毒疫情已持續了將近一年，各州疫情此起彼伏，新冠疫苗的出現為疫情的控制提供了新希望；大眾對疫苗的反應既有期待也有疑惑；但網路資訊發達，但可能存在很多不準確的資訊，大眾也會受到不同程度的誤導。

郭靖將通過這支影片，給大家提供通俗易懂的科普知識，解答關於新型冠狀病毒疫苗的十大疑問，包括：1. 為什麼我要接種新冠疫苗？2. 疫苗是否安全？3. 為什麼疫苗在這麼短時間就能研發並使用？4. 疫苗是否有效？5. 疫苗接種後會有什麼副反應？6. 美國的新冠疫苗與中國的有差異嗎？7. 接種新冠疫苗會感染新冠病毒嗎？8. 新冠疫苗會不會改變我的基因？9. 接種疫苗後是不是就不會傳染病毒給別人了？10. 懷孕和哺乳期婦女能接種疫苗嗎？

完整講座已可於網上觀看，網址為：bit.ly/2021nypq1，或掃描二維碼觀看；觀賞完畢可參加今年的第一波有獎問卷活動，填妥問卷及個人資訊送出後，即有機會抽取$25禮卡，名額有限，有興趣的讀者請把握機會。

掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。（主辦方提供）
掃描二維碼，觀賞完整健康講座影片。（主辦方提供）

疫苗 疫情 紐約長老會皇后醫院

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