疫情下幫助小商家復甦 SBA貸款選擇多

郭曼麗8日在線上講座表示，在疫情影響下，SBA承諾即日起到9月20日，民眾只要申請7(a)、504項目和微額貸款等三項貸款獲准後，將免除六個月的本金、利息和費用，最高可至3萬6000元。(截自線上會議)

聯邦小商業管理署(SBA)在新冠疫情 下為小企業提供多種貸款 計畫，SBA經濟發展專員郭曼麗8日在線上講座表示，在疫情影響下，SBA承諾從即日起到9月20日，民眾只要申請7(a)、504項目和微額貸款等三項貸款獲准後，將免除六個月的本金、利息和費用，最高可至3萬6000元，且沒有其他附帶條件，呼籲民眾主動申貸。

郭曼麗表示，SBA的貸款除了目前較廣為人知的「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP)和「經濟受損災難貸款」(Economic Injury Disaster Loan Program，簡稱EIDL)外，SBA還有7(a)、504項目和微額貸款等，適合那些想要創業，借貸購買房產、設備的小企業主申請。

她介紹，7(a)是由參加SBA擔保貸款項目的金融機構，對小企業提供的貸款，今年貸款金額上限提高到10萬元，借貸人可將貸款拿來作為營運資金、裝修、拓展、買土地和家具設備，或是拿來重新貸款皆可；郭曼麗說，民眾拿著文件、商業計畫書、預估表格等到銀行洽談即可，通常利率為銀行的最優惠利率(Prime rate)再加2.25%。

504項目則是適用於購置營業場所、店面者申請；郭曼麗表示，該項目可拿來購買商業住宅，其中面積51%需作為營業場所，其餘面積則可以出租，業主可用房租還款，該項貸款的頭期款也相對較低，一般銀行頭期款通常需要30%，504項目的頭期則只要10%至15%，位於紐約州的借貸人也不需要付房貸登記稅(mortgage recording tax)，最高可貸1200萬元。

郭曼麗說，過去504項目有條件，如果借貸到一定金額，企業必須要增加員工數量，但少數族裔可豁免，「華人就算是少數族裔，申請這項貸款就有相當多好處。」

微額貸款(Microloan)則是針對新創業者、信用紀錄有問題，或是不符合一般銀行貸款資格者，提供不超過5萬元的貸款金額；貸款金額可作為營運資金、購買設備及裝修等，目前紐約市 共有六個機構提供服務，其中亞洲人平等會的商業振興中心就是其一，有需要者可前往諮詢。

當天的講座由紐約中華公所、美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、紐約中華總商會、聯合民主黨和人力中心等共同主辦。