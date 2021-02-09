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發燒、發冷、疲憊… 疫苗第二針接種完最好待在家

記者黃伊奕╱紐約報導
李顯民(下排)與李俊傑(上排左四)兩位醫生通過線上為民眾講解防疫重點。（會議視頻截圖）
李顯民(下排)與李俊傑(上排左四)兩位醫生通過線上為民眾講解防疫重點。（會議視頻截圖）

布碌崙(布魯克林)華人聯合會攜手亞美醫師協會8日舉行線上講座，講解新冠疫苗接種問題，表示疫苗能有效防疫，很快會有更多疫苗入市，建議民眾積極接種，但也指出第二針疫苗反應明顯大過第一針，建議民眾接種前請好假，做好準備以防萬一。

當日主辦方邀請李顯民與李俊傑兩位醫生為民眾講解，兩位醫生強調目前紐約華社感染率仍較高，病毒也在全球出現多個變種，所以民眾防疫不能鬆懈。

李俊傑醫生強調，戰勝疫情關鍵是民眾積極接種疫苗，目前市面推出的疫苗已經被證實能有效防疫；不少民眾反映疫苗緊缺，接種難預約，但好在目前更多疫苗上市已近在咫尺，屆時將可以大大緩解疫苗供應不足情況。

針對很多民眾擔心疫苗接種導致的不良反應，李賢民以親身經歷為例，表示自己在接種第一針疫苗後，除了第一天手臂打針處有些輕微紅腫外，無其他不適；但是第二針疫苗接種反應明顯強烈很多，「發燒、發冷、疲憊多個反應，確實不太好受」。

他因此建議民眾，如果開始接種第二針疫苗，一定要請好假，接種完盡量待在家中，並且備好退燒藥。

此外，對於很多已經感染過新冠肺炎但已痊癒的民眾，兩位醫生仍建議接種疫苗，指出現在病毒變種較多，接種疫苗能對大部分變種病毒起到同樣的免疫效果；但需要注意的是，美國疾病管制暨預防中心(CDC)現針對新冠痊愈的人群接種時間沒有明確建議，有痊癒後一個月和三個月再接種兩種說法，但相信相關規定會很快更新，建議該類人群積極留意後續指導信息的發布。

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