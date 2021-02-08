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布碌崙區長參選市長 遭質疑多次受外國政府資助出訪

記者黃伊奕╱紐約報導
亞當斯多次受外國政府資助出國考察而遭到質疑。（本報檔案照）
亞當斯多次受外國政府資助出國考察而遭到質疑。（本報檔案照）

正參選紐約市長的布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)因前幾年曾多次接受外國政府資助，前往中國、土耳其等國考察和旅行，日前再被翻出，遭抨擊疑為政治利益交換；但亞當斯回應稱這些行程合法合規，且有助於布碌崙與世界各地的交流。

亞當斯在布碌崙一家非營利組織促成下，曾於2014年花費了11天前往中國考察；該組織為他與一名通行助手支付7000元的路費，接待的中國當地地方政府則為亞當斯支付了酒店、餐飲費用等共787元；此事被爆出後，亞當斯曾回應表示，「如果再有這樣的機會，我仍不會拒絕中國政府或者非營利組織的訪問邀請。」

而在2015年，土耳其政府則為亞當斯提供了4999元包括機票、酒店、通行等費用，讓他前往一個當地的敘利亞難民營訪問；據亞當斯競選辦公室發言人Evan Thies指出，他前往當地任務包括召集猶太裔與穆斯林領導人改善關係，並訪問難民營，以引起人們對該地人權的關注。

2016年，阿塞拜疆(Azerbaijan)旅遊部則支付4999元，讓亞當斯訪問其首都巴庫(Baku)四天。

雖然沒有證據證明亞當斯收到來自外國政府資助屬於有帶來不良影響的賄賂，但此次他參選市長後，這些往事再被翻出；「紐約每日新聞」就此採訪紐約政府觀察組織「重塑奧本尼」(Reinvent Albany)執行董事John Kaehny，他指出「外國政府支付這些行程費用目的就是讓美國政客對他們有利，並接受他們的要求，如果當選紐約市長，那麼可能無法通過許多特定的方式幫助外國政府，但肯定會和有相關能力的人接觸。」

亞當斯競選團隊沒有對這些批評直接回應，但指出正是因為過去布碌崙與中國義烏達成建立姐妹城區協議，此次疫情中才能獲得對方捐贈的眾多防護用品，「布碌崙是擁有多元文化的地方，我們都需要尊重不同文化，這對於共同進步至關重要。」

紐約市 布碌崙 中國

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