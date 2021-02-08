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大都會博物館等多處 線上慶春節活動多

記者顏嘉瑩╱紐約報導
今年的實體新春活動雖然受到新冠肺炎影響大幅減少，但線上的慶祝活動仍有不少。(記者顏嘉瑩/攝影)
今年的實體新春活動雖然受到新冠肺炎影響大幅減少，但線上的慶祝活動仍有不少。(記者顏嘉瑩/攝影)

今年的新春慶祝活動雖因受新冠疫情影響而大幅減少，但線上的慶祝活動仍有不少，包括大都會藝術博物館(The MET)、兒童藝術博物館(Children's Museum of the Arts)、華美協進社等知名博物館及團體，都將在線上舉辦慶新春活動，民眾可免費上網註冊，在雲端上過個熱鬧的春節。

大都會藝術博物館每年都會舉辦新春活動，今年雖然活動轉到線上舉辦，但精采程度卻未減少，全天的活動中包括藝文表演、互動活動、適合全家大小的手作講座等，還有由紐約韓國表演藝術中心(he New York Korean Performing Arts Center)帶來的傳統舞獅；活動中，主辦方還會教導孩子如何自製拉炮、繪製動物生肖幸運環，以及製作龍玩偶。該活動將於13日(周六)早上10時至晚10時舉辦，更多資訊可上https://bit.ly/2N5wsmZ。

華美協進社(China Institute)也將於13日早11時至下午5時，在線上舉辦「農曆新年家庭日」(Chinese New Year Family Festival)活動，適合全家大小共同觀看的線上節目，將包括現場表演、包餃子和彩繪燈籠等。民眾只要在12日(周五)上往下採免費的活動包，就能夠在家享受一場親子新春活動。該活動需要預約，預約網址在https://bit.ly/39XJ1d5。

如果想要親子手作同樂，兒童藝術博物館也將於12日舉辦特別的虛擬活動，以製作有趣的手工藝品來慶祝新春；該活動以華人藝術家張璐的作品為靈感，讓孩子創作屬於自己的雕塑，活動將從下午1時至1時30分，建議五歲以上孩子參加，家長可事先上網https://bit.ly/2LsRD1I註冊以獲得Zoom會議連結，網站上也將有參加活動需準備的材料，供家長參考。

每年在紐約市舉辦的農曆新年慶祝活動「新春大遊行」，今年也將改於在線上舉辦，以「牛氣沖天迎新春，雄獅花炮賀安康」為主題，有舞龍舞獅在現場表演，同時燃放上千隻花炮，還有邀請多位兒童到場唱歌寫書法，民眾可以透過YouTube、臉書直播，在家裡一同慶祝。

博物館 紐約市 大都會

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