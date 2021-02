大都會博物館等多處 線上慶春節活動多

今年的實體新春活動雖然受到新冠肺炎影響大幅減少,但線上的慶祝活動仍有不少。(記者顏嘉瑩/攝影)

今年的新春慶祝活動雖因受新冠疫情影響而大幅減少,但線上的慶祝活動仍有不少,包括大都會 藝術博物館 (The MET)、兒童藝術博物館(Children's Museum of the Arts)、華美協進社等知名博物館及團體,都將在線上舉辦慶新春活動,民眾可免費上網註冊,在雲端上過個熱鬧的春節。

大都會藝術博物館每年都會舉辦新春活動,今年雖然活動轉到線上舉辦,但精采程度卻未減少,全天的活動中包括藝文表演、互動活動、適合全家大小的手作講座等,還有由紐約韓國表演藝術中心(he New York Korean Performing Arts Center)帶來的傳統舞獅;活動中,主辦方還會教導孩子如何自製拉炮、繪製動物生肖幸運環,以及製作龍玩偶。該活動將於13日(周六)早上10時至晚10時舉辦,更多資訊可上https://bit.ly/2N5wsmZ。

華美協進社(China Institute)也將於13日早11時至下午5時,在線上舉辦「農曆新年家庭日」(Chinese New Year Family Festival)活動,適合全家大小共同觀看的線上節目,將包括現場表演、包餃子和彩繪燈籠等。民眾只要在12日(周五)上往下採免費的活動包,就能夠在家享受一場親子新春活動。該活動需要預約,預約網址在https://bit.ly/39XJ1d5。

如果想要親子手作同樂,兒童藝術博物館也將於12日舉辦特別的虛擬活動,以製作有趣的手工藝品來慶祝新春;該活動以華人藝術家張璐的作品為靈感,讓孩子創作屬於自己的雕塑,活動將從下午1時至1時30分,建議五歲以上孩子參加,家長可事先上網https://bit.ly/2LsRD1I註冊以獲得Zoom會議連結,網站上也將有參加活動需準備的材料,供家長參考。

每年在紐約市 舉辦的農曆新年慶祝活動「新春大遊行」,今年也將改於在線上舉辦,以「牛氣沖天迎新春,雄獅花炮賀安康」為主題,有舞龍舞獅在現場表演,同時燃放上千隻花炮,還有邀請多位兒童到場唱歌寫書法,民眾可以透過YouTube、臉書直播,在家裡一同慶祝。