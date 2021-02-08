顧雅明背書 韓裔李真競選市議員：為社區帶來新機會

李真獲市議員顧雅明背書。(李真競選團隊提供)

參選紐約市 議會第19選區市議員的韓裔李真(Richard Lee)獲市議員顧雅明背書；李真表示，他若當選，會努力為選區內所有社區帶來新的機會，提高生活質量。

顧雅明表示，李真任皇后區 長的預算 主任、是住房維權者與小商業主，他有豐富的經驗，是代表皇后區東北部地區的最佳市議員人選，了解民眾和小商家的困難和需要，相信他能助社區走出疫情困境。

「我非常榮幸可以得到市議員顧雅明的認可。」李真說，「我期盼能夠代表本地的居民，爭取社區度過眼前難關需要的資源；若當選市議員，我將為小商業主發聲，提升公共交通系統，改善教育局與公立學校學生家長的溝通。」

38歲的李真成長於皇后區工薪移民家庭，畢業於布朗士科學高中，在卡內基梅隆大學取得政策和管理學士學位後，又在紐約大學獲得公共管理碩士；李真和華裔妻子湯家怡有三個子女。

任皇后區區長辦公室預算主任期間，李真負責監管皇后區的資本預算項目；他還曾擔任前市議員康莫利(Leroy Comrie)的預算與立法主任，主管皇后區黨團的預算分配予編列；也曾在亞洲人平等會擔任組織者，工作的項目包括移民、經濟發展、小商業與城市預算。

李真日前得到國會眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)的背書，顧雅明是第二位背書他的民選官員。