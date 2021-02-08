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紐約州確診率持續下降 疫苗利用率近八成

記者和釗宇╱紐約報導
紐約州目前已經施打超過210萬劑新冠疫苗，總疫苗利用率達到76%。（州長辦公室提供）
紐約州目前已經施打超過210萬劑新冠疫苗，總疫苗利用率達到76%。（州長辦公室提供）

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)7日表示，全州目前已經施打超過210萬劑新冠疫苗，總疫苗利用率達到76%；此外，全州新冠檢測陽性率繼續持續下降，已經創下去年11月27日以來新低。

數據顯示，全州已經施打213萬6209劑新冠疫苗，聯邦政府此前八周提供的疫苗已於7日分發完畢；截至7日早11時，全州已經施打162萬7191劑第一針疫苗，第一針利用率為87%，已施打第二針疫苗50萬9018劑，第一針和第二針總利用率為76%；第九周的供應將於本周周中到貨。

葛謨表示，目前州府工作的重點就是疫苗接種，數據顯示疫苗接種工作正在快速高效進行，「目前我們有能力為更多人接種，但是供應仍然短缺；不過我對未來抱有希望，因為目前白宮正在加緊增加供應，我們也將繼續與白宮合作，盡快為每位民眾接種疫苗。」

目前，紐約州大約有700萬居民有資格接種疫苗，聯邦政府此前已經宣布，未來三周將會把地方政府的疫苗供應提高20%。

此外，州府數據顯示，全州6日共新增1萬25名新冠肺炎病例，檢測陽性率為4%，創下去年11月27日以來新低；同時，新冠總住院人數比前日減少155人，降至7649人，為去年聖誕節以來新低；葛謨表示，目前陽性率和住院率的下降不是巧合，是民眾認真防疫的結果，但民眾仍然需要保持防疫警惕。

疫苗 紐約州 葛謨

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