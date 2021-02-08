長島4成學區預算恐遭砍 盼拜登1.9兆元紓困計畫相助

長島四成學區新財年恐預算遭砍。（本報檔案照）

根據「新聞日報」(Newsday)的報導，在紐約州 最新的教育預算下，紐約長島 約有50個學區 恐將在2021至2022學年遭經費縮減，是自2011年以來被削減經費學區最多的一次。

由於紐約州預算緊縮，導致長島學區新財年將出現州府撥款大減，新冠疫情和聯邦政府的學校撥款分配不均，加劇這一情況。

根據州長上月發布的州府預算，全州673個學區中占比率達23%的156個學區，在2021至2022學年獲得的州府撥款將減少；而長島是全州遭衝擊最大的地區，其125個學區中，占比超過40%的50個學區都將面臨州府撥款減少，這是自2011年以來，長島面臨經費削減學區數量最多的一次。

長島一些教育界人士指出，儘管許多學校面臨著潛在預算減少趨勢，但包括紐約市、水牛城(Buffalo)和羅徹斯特(Rochester)在內的大城市教育系統，獲得的經費卻在增加。

聯邦援助的分配主要根據生活貧困學生人數的公式決定金額，為大量貧困家庭學生提供教育的紐約市獲得的援助最多。

與2020至2021學年相比，下一學年州府援助經費可能減少金額最多的長島學區包括Bayport-Bluepoint、長木(Longwood)、史密斯鎮(Smithtown)、中央谷流(Valley Stream Central)、鮑爾溫(Baldwin)、以及華人學生較多的賽奧塞(Syosset)等；有七個學區可能減少的經費超過100萬元。

長島一些學區領導層希望正在國會闖關的總統拜登的1.9兆元紓困計畫，能給地方的教育提供額外的幫助。

不過，紐約州長預算辦公室發言人克勒普(Freeman Klopott)表示，援助撥款分配是由聯邦公式決定，而不是通常採用的州的公式決定，「執行預算提案將有變更，明年各學區所獲得的資金都不會比今年少。」