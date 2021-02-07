新冠死亡率最高療養院竟上榜「最佳設施」 死者家屬不滿

紐約市死亡率最高療養院上榜「新聞周刊」最佳設施及最佳住宅。(取自官網)

新聞周刊(Newsweek)近日因將紐約市多家新冠致死率極高的療養院 列入最佳設施和居住地遭人抨擊，許多死者家屬稱這是不實的榜單，儘管刊方已經承諾通知療養院將榜單獎取下，但截止6日該名單依然位列網站。

位於曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)的伊莎貝拉老人中心 (Isabella Geriatric Center)有上百名老人感染新冠去世，皇后區的帕克猶太 醫療保健和康復中心(Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation)也有83人死亡，另有32名住戶死於醫院；而這兩家卻登上了新聞周刊的最佳評價療養院。

同樣被評為最佳的，還有布碌崙(布魯克林)的燭台之家療養院(Menorah Home)，它和伊莎貝拉老人中心同屬一家運營機構，新冠爆發後有100名老人在療養院內去世，另有30人在醫院不治。

帕貝(Haydee Pabey)的72歲母親於去年4月在伊莎貝拉老人中心死於新冠，她正在提告這家療養院，並稱「新聞周刊」的榜單讓她感到噁心，「因為他們的疏忽，我母親才死在那裡，我再次感到了傷害和背叛。」

她要求新聞周刊將該療養院從榜單中移除，該周刊曾在去年5月報導過伊莎貝拉極高的耆老死亡人數，帕貝認為這是「明知故犯」。

「在編制該排行榜期間，我們做了大量的工作，以應對疫情對療養院的影響，其目的是在當前情況下，獎勵那些有最好應對措施和方案的療養院。」 「新聞周刊」在解釋其刊登該排行榜的理由時說。

目前，「新聞周刊」已經同意將伊莎貝拉老人中心、帕克猶太醫療保健和康復中心以及其他17家療養院從其秋季發布的在線專刊中移除。

但截至6日，伊莎貝拉仍然將周刊授予的2021年「最佳療養院」張貼在建築外，儘管周刊已經通知其摘除該標誌獎章。

而帕克猶太醫療保健和康復中心也依然在周刊網站被列為「最佳住宅之一」，並未做出任何改變。