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新冠死亡率最高療養院竟上榜「最佳設施」 死者家屬不滿

記者張晨╱紐約報導
紐約市死亡率最高療養院上榜「新聞周刊」最佳設施及最佳住宅。(取自官網)
紐約市死亡率最高療養院上榜「新聞周刊」最佳設施及最佳住宅。(取自官網)

新聞周刊(Newsweek)近日因將紐約市多家新冠致死率極高的療養院列入最佳設施和居住地遭人抨擊，許多死者家屬稱這是不實的榜單，儘管刊方已經承諾通知療養院將榜單獎取下，但截止6日該名單依然位列網站。

位於曼哈頓華盛頓高地(Washington Heights)的伊莎貝拉老人中心(Isabella Geriatric Center)有上百名老人感染新冠去世，皇后區的帕克猶太醫療保健和康復中心(Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation)也有83人死亡，另有32名住戶死於醫院；而這兩家卻登上了新聞周刊的最佳評價療養院。

同樣被評為最佳的，還有布碌崙(布魯克林)的燭台之家療養院(Menorah Home)，它和伊莎貝拉老人中心同屬一家運營機構，新冠爆發後有100名老人在療養院內去世，另有30人在醫院不治。

帕貝(Haydee Pabey)的72歲母親於去年4月在伊莎貝拉老人中心死於新冠，她正在提告這家療養院，並稱「新聞周刊」的榜單讓她感到噁心，「因為他們的疏忽，我母親才死在那裡，我再次感到了傷害和背叛。」

她要求新聞周刊將該療養院從榜單中移除，該周刊曾在去年5月報導過伊莎貝拉極高的耆老死亡人數，帕貝認為這是「明知故犯」。

「在編制該排行榜期間，我們做了大量的工作，以應對疫情對療養院的影響，其目的是在當前情況下，獎勵那些有最好應對措施和方案的療養院。」 「新聞周刊」在解釋其刊登該排行榜的理由時說。

目前，「新聞周刊」已經同意將伊莎貝拉老人中心、帕克猶太醫療保健和康復中心以及其他17家療養院從其秋季發布的在線專刊中移除。

但截至6日，伊莎貝拉仍然將周刊授予的2021年「最佳療養院」張貼在建築外，儘管周刊已經通知其摘除該標誌獎章。

而帕克猶太醫療保健和康復中心也依然在周刊網站被列為「最佳住宅之一」，並未做出任何改變。

療養院 老人中心 猶太

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