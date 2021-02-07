數百人追悼李揚國 陪他最後一次穿行摯愛華埠

李揚國靈車緩緩開過華埠街道，在他生前最常駐足的十個地方停留。（記者金春香／攝影）

知名華裔攝影師李揚國 (Corky Lee)因感染新冠於1月27日去世，6日社區自發為其舉行室外追悼會，靈車緩緩駛過李揚國生前最常駐足的十個華埠 地點，數百人在街頭最後一次陪他走過摯愛的華埠。

影音來源：記者金春香

李揚國一生交友無數，對待身邊所有人都真心實意，從不吝惜自己的時間和資源，他是攝影師、是維權者，他更是摯友、是愛人、是導師，他的鏡頭不僅聚焦亞裔社區重要事件和活動，也同樣對準社區中的普通人，無論你是誰，都有可能成為他攝影作品的主人公，因為他總能從尋常中捕捉到不尋常，把一個普通場景通過鏡頭講述背後更多的故事。

幾乎所有曾和李揚國一起走在華社街頭的人都會有一個相同的感受，那就是，本來並不長的路程可能要走好久；通過紐約華裔美國退伍軍人會與李揚國相識十年的印第安裔退伍女兵杜彼斯(Cheryl Dupris)6日說，最後一次見到他是去年12月中旬，二人在合利大飯店吃完飯走向珠江百貨，路上碰到好多李揚國的朋友，十分鐘的路走了45分鐘，「大家看到他都要停下來和他聊天，而他每次也會把我介紹給所有人。」

李揚國生前的孜孜不倦，以及猝不及防的去世，令所有人震驚，都希望與他正式道別，雖然紐約仍被疫情籠罩，但6日華埠人潮不止，各個街口都有不少人在翹首等待靈車駛來，與李揚國說聲最後的「再見」。

當日李揚國靈車從華永生殯儀館出發，經過華埠九個重要地點，分別為茂比利街70號(70 Mulberry)，他曾擔任子弟部主席的退伍軍人會，位於伊利沙白街45號的李揚國作為組織者之一的重要亞裔文化機構「Basement Workshop」舊址，其拍攝姚楊勛(Peter Yew)見義勇為卻遭警察毒照片的地點擺也街(Bayard St.)和伊利莎白街口，他拍攝華裔勞工首次大型示威的地點孔子大廈，其與友人多年來堅持舉辦亞裔電影 放映和論壇等活動、並最終促成太平洋鐵路竣工145周年華工後代在在同一個地點拍下合影的根據地披露街21號(21 Pell St.)，紀念為國效力捐軀的華裔士兵、同時也是代表其此前遊說為華裔二戰老兵頒發國會金質獎章的劉錦方場(Kimlau Square)，李揚國參與組織的華埠第一個免費社區健康日發展成為的華埠健康診所所在地加薩林街22號(22 Catherine)。

最後一個地點是麥迪遜街99號(99 Madison St.)，這裡是兩橋鄰里委員會所在地，李揚國在這裡作為社區組織者為房客徵求權利提供影響證據支持，同時在這裏開始職業攝影生涯。

李揚國生前五十年堅持不懈記錄亞裔社區，其攝影作品不僅填補了亞裔民權歷史的空白，更是幾十年來亞裔普通民眾生活的寫照，而他個人對於華社來說，早已不僅僅是攝影師，更是連結新老一代華裔、新移民與老移民、外族裔與華裔關係的重要紐帶。

守護天使(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)6日與20多名成員到華埠送別李揚國，二人相識年份雖不長，但早在80年代，史里華就聽人說起他在亞裔民權記錄方面的影響力，「近年來，隨著守護天使逐漸加強在華社的巡邏，李揚國成為我們與亞裔社區連結的紐帶。」

無論在人生哪一階段，李揚國都保持一份好奇心，從未停止走在華社街頭的腳步，發掘需要他發聲、記錄或幫助的人和事，州參議員劉醇逸5日晚在悼念李揚國的線上活動上回憶，從自己開始參與亞裔社區事務起，李揚國就已經在那裡，「在華社還沒有獲得主流媒體關注的時候，只有他在默默記錄，如果沒有他，美國亞裔歷史會留下諸多空白，且誰都沒有想過，沒有他的話，社區會是什麼樣子。」

李揚國的離世也不可避免地給很多人心中帶來難以填補的黑洞，「以前每當一場活動結束後，我們都會在人群中找到對方，然後坐下一起翻看活動上拍下的照片，有時候還會爭論誰拍的更好，如今沒有了他，再也不一樣了。」與其攜手相伴走過15年、同樣是一名攝影師的周慧珠說，「他留下的這份空虛感，將會一直都在。」