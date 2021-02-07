「米一袋、油一瓶、雞一隻」 福清同鄉會 春節敬老送年貨

美國福清同鄉會6日舉辦年貨捐贈活動，到場60歲以上鄉親贈送年貨；左三起為陳熠、王傳厚與王書強等。(記者牟蘭／攝影)

新冠疫情 繼續蔓延，美國 福清同鄉會6日舉辦年貨捐贈活動，到場60歲以上鄉親獲紅國寶大米一袋、花生油一瓶與一隻雞等年貨禮包，期盼鄉親在特殊時期也能過熱鬧的春節；會長王傳厚表示，疫情期間不少鄉親失去工作，有人甚至忍受癌病折磨，但同鄉會都作為鄉親的後盾，盡力幫他們度過難關。

美國福清同鄉會6日在會所共送出100份年貨禮包；王傳厚表示，本次活動的年貨由他與榮譽會長王書強贊助，旨在讓鄉親在疫情期間，也能餐桌豐盛，過一個團圓年。

王傳厚表示，疫情期間不少鄉親失去工作，尤其是耆老，因擔心感染病毒，外出購買食物都成問題；他重新接任會長後，首要任務就是讓鄉親不在節日期間挨餓，因此選在中秋節與春節贈送食物給來自福清的耆老移民 。

作為福清鄉親的後盾，王傳厚表示，去年疫情爆發後，該會曾伸出援手幫助多名忍受癌病折磨的同鄉，包括罹肺癌晚期的施禮龍以及罹患大腸癌晚期的王廷桂；他說，雖然其他鄉親在疫情期間生意受到衝擊，有人甚至失去收入，同鄉會都伸出援手，在數周時間內籌集數萬元，幫助他們度過難關。

當天的捐贈活動中，王傳厚還鼓勵福清鄉親積極參與選舉投票，並代表該會背書第25選區的福建移民陳熠，他鼓勵更多子弟投身政治，讓華人在主流社會更有話語權。