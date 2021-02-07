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日落公園小商家上網註冊 可獲市府免費資源

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙日落公園多個民選官員辦公室日前舉行線上小商家座談會，邀請小商家業者反映生意情況，並有市府專員介紹各個服務和資訊。(視頻截圖)
布碌崙日落公園多個民選官員辦公室日前舉行線上小商家座談會，邀請小商家業者反映生意情況，並有市府專員介紹各個服務和資訊。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)日落公園多個民選官員辦公室日前聯合舉行線上小商家座談會，邀請小商家業者反映生意情況，並邀市府專員介紹各個服務和資訊，幫助商家熬過經濟衝擊；市小商家資源網路(NYC Small Business Resource Network)專員表示，當局提供各種免費資源，呼籲小商家上網註冊，可獲得一對一指導。

活動由日落公園州參議員麥里(Zellnor Myrie)、市議員萬齊家(Carlos Menchaca)、州眾議會助理議長米婷絲(Marcela Mitaynes)辦公室舉行；麥里代表祖莉塔(Freda Zurita)表示，全市小商業都集中在移民社區，許多商店不堪新冠疫情影響而倒閉，但小商業是社區的重要組成部分，強調市府一定要竭盡所能提供幫助。

她指出近期有研究顯示日落公園小商家，在疫情下大多已無力承擔租金、員工薪資等開銷；另外因新移民不諳英文和科技，很多商業轉換成互聯網模式，他們因不會使用電腦和手機操作網路，遭遇的經濟打擊更大。

布碌崙社聯會副會長、民安隊隊長柳寶枝當天參加會議，表示疫情後許多家長居家帶小孩，造成其經營的日托中心孩童註冊人數大減，損失整整一年的收入；他說日托中心員工也是必要行業員工，也要冒險外出工作，希望市府在制定相關政策例如打疫苗，也能將日托中心工作人員包含在內，才能讓家長感到安全放心。

市小商家資源網路專員馬斯(Deshaun Mars)介紹，當局向全市所有小商家提供包括財務、市場、技術、法律和培訓在內的資源，因商家面臨的情況都因個人而異，他呼籲需要幫助的民眾上網至www.nycsmallbusinessresourcenetwork.org註冊信息；之後將安排專家聯繫，提供一對一諮詢，費用全免，商家應善用該資源。

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