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陽光心理安康中心 系列講座助華人紓壓

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙陽光心理安康中心在2021年春季系列講座中開辦全新的親子教育、心理健康課程，提供華文授課，呼籲更多華人積極參與。(視頻截圖)
布碌崙陽光心理安康中心在2021年春季系列講座中開辦全新的親子教育、心理健康課程，提供華文授課，呼籲更多華人積極參與。(視頻截圖)

新冠肺炎疫情造成大眾生活壓力大，精神狀況可能出現危機，而長期居家也容易消耗掉對家人的耐性，家庭暴力案件明顯增加；為此布碌崙(布魯克林)陽光心理安康中心將在2021年春季系列講座中開辦親子教育、心理健康課程，提供華文授課，呼籲更多華人積極參與。

在疫情下更多民眾因壓力累積了心病，或是家庭不和的狀況頻發，陽光心理安康中心希望通過講座，教育大眾正確的應對措施，課程皆用華文講解，歡迎民眾報名。

親子教育課程將從本月18日(周四)起開辦線上八堂課，時間是下午3時至4時，家長在課程中將認識育兒技巧、情緒和行為管理、改善親子溝通、分齡性教育、如何用教導和獎勵來培養孩子的自律行為等；孩子作為亞裔移民在美長大，很多時候與第一代移民父母思想區別大，因此也會教導父母如何正確在美撫養青少年。

另外心理健康系列講座也將從18日起下午4時至5時開辦線上課程，由心理健康專家教導民眾如何正視自己的內心，提高精神健康意識；若自身或他人出現心理狀況時，可快速的鑑別並尋求專業人士的幫助。

以上講座免費向公眾開放，但民眾需事先報名，手機號碼是(917) 969-7018、或電郵至[email protected]、微信號為CSHNYC；此外陽光心理安康中心也有其他例如情緒管理(anger management)的付費課程，民眾可上網chinesesunshinehouse.org了解更多訊息。

教育 親子 疫情

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