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春節線上廟會 亞當斯表彰華人

記者顏潔恩／紐約報導
由布碌崙區長亞當斯和中美紐約布魯克林牌樓協會共同舉辦的「第三屆中國新年廟會文化節」5日在線上舉行。(視頻截圖)
由布碌崙區長亞當斯和中美紐約布魯克林牌樓協會共同舉辦的「第三屆中國新年廟會文化節」5日在線上舉行。(視頻截圖)

布碌崙(布魯克林)區長亞當斯(Eric Adams)和中美紐約布魯克林牌樓協會共同舉辦的「第三屆中國新年廟會文化節」，5日線上舉行，主辦方表彰七個來自不同領域的華人代表和機構，感謝他們對社區服務的貢獻。

當日接受表彰者包括美國紐約華人總商會榮譽會長劉建邦、Everyday Group組織負責人Lisa Su、紐約靈應寺主席李紹基、非營利組織UA3董事成員Chi Loek、UA3、中國佛教協會、市消防局鳳凰協會亞裔消防員David Mark，以及79分局警員Ben Wong。

雖是線上活動，主辦方仍準備多項精彩中華傳統表演、贈送精美禮品；文化節以佛教祈福儀式開場，明予法師等率領僧人們進行祈願，祝福「世界和平、社區祥和、國泰民安」，書法家也在現場書寫和贈送春聯；多個華人社區組織領袖則錄製影片，向大眾寄語新年新希望，也祝福有個平安健康的農曆佳節，並溫馨提醒與家人歡慶時也要注意防疫。

「2020年對所有人都是歷經艱辛的一年，很多社區因新冠疫情面臨重大挑戰，但布碌崙民眾依然堅強對抗病毒。」亞當斯表示，這其中很大要歸功於醫護、前線工作人員，在他們的領頭下從各方面協助社區抗疫。

生肖牛被視作有力量、貢獻和堅韌的寓意，亞當斯說希望送走多災多難的鼠年，今年牛年大家都能大展鴻圖，最主要是恢復往常的生活和經濟，大眾也能早日相聚一塊慶賀佳節。

紐約 華人 布碌崙

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