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道格拉斯頓設遊民所 社區請願簽名反對

記者朱蕾／紐約報導
市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設女性遊民收容所。(記者朱蕾/攝影)
市遊民服務局計畫在北方大道243-02號開設女性遊民收容所。(記者朱蕾/攝影)

紐約市遊民服務局(Department of Homeless Services)要在皇后區道格拉斯頓(Douglaston)開設一家遊民收容所的計畫自去年底公開後，在當地引發熱議，很多居民認為，制定該計畫前缺乏社區溝通、該地點不適合設遊民收容所、並會增加社區犯罪率和影響民眾生活質量，反對者還在change.org上發起「反對此計畫」的請願簽名。

新的遊民收容所位於皇后區北方大道243-02號，有72個床位，供50歲以上的女性遊民居住，計畫於今年下半年開放，該處曾是Pride of Judea社區服務中心。

該計畫自去年12月底公開後，當地第11社區委員會召開兩場線上會議討論，每次都有超過百人參加。最近一次月度例會上，經過數小時討論，社委會決議要求市府減少該收容所的人數。

不過社委會的行動不會影響計畫的最終實施。該物業由一家私人公司擁有，再出租給市府，收容所則交由非營利機構撒瑪利亞村(Sarimaritan Village)營運管理，不需要社委會參與。

針對收容所內人口密度問題，市社會服務局(Department of Social Services)發言人表示，所有的市府收容所必須滿足紐約州對住房規模和容量的要求。

當地居民正在通過多種方式發出反對聲音，希望市府更改計畫；道格拉斯頓和小頸(Little Neck)社區間開始發傳單，呼籲居民投訴該遊民收容所計畫；反對者還在change.org上發起請願簽名，並表示會採取進一步行動，同時號召居民向市遊民服務局、多位民選官員以及當地公校領導表達意見，目前已有近2000人簽署。

紐約市 皇后區 紐約州

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