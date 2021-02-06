我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

2華男涉郵寄毒品 1人獲25萬交保

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙兩名華男此前涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)
布碌崙兩名華男此前涉嫌郵寄K他命被捕。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)兩名華男日前涉嫌郵寄毒品被聯邦特工逮捕，5日舉行保釋聽證會，兩嫌只有一人上庭，嫌犯林錦泉(Jin Quan Lin，姓名皆音譯)的四名親屬願意為其上交資產作抵押擔保；法官同意讓林錦泉交保候審，除呈上護照外，不得離開紐約市長島區域。

聯邦海關與邊境保護局(CBP)去年底在紐約甘迺迪國際機場(JFK)分別攔截兩個私藏K他命(Ketamine)的國際包裹，調查後將收件地址鎖定為布碌崙8大道一間洗衣店；聯邦特工於上個月20日喬裝成送貨員和顧客，埋伏在附近觀察情況，最後逮捕前來取包裹的林錦泉和林昀彥(YunYan Lin)，兩人被控非法持有和販售管制藥品。

林錦泉5日通過視訊在紐約東區聯邦法院開庭，因當事人和代表律師此前未有任何溝通，庭審臨時中斷，讓他們商討保釋條件，15分鐘後進行第二次庭審；法官告知林錦泉，保釋外出後必須按時回庭開審，交保期間活動範圍僅限於紐約市和長島地區，若要逾越這個範圍須提前申請並獲得批准。

另外林錦泉也須在本月12日前，將護照交給預審治安官(pretrial service officer)，這期間治安官可能會前往他的住家或工作場所視察，嫌犯也不可申請新護照或其他旅遊證件，否則視為違反保釋條件；對此，林錦泉表示明白且會遵守規定。

林錦泉的表親、叔叔或伯伯(Uncle)、表姐、堂妹共四人，5日也打電話進庭審會議，表示明白林錦泉若棄保潛逃，他們自身將承擔的責任，但都願意為他作擔保，包括以位於賓州(Pennsylvania)和田納西州(Tennessee)的兩間房產，為林錦泉提供25萬元抵押擔保。

法官再三警示棄保潛逃(jump bail)的後果，不僅會充公親戚的資產，也有可能沒收他們的收入資金或林錦泉本身的儲蓄，就算原指控罪名不成立，也會面臨加控棄保潛逃重罪；對此林錦泉表示清楚，法官最終也同意其交保候審。

紐約市 長島 布碌崙

上一則

陽光心理安康中心 系列講座助華人紓壓

下一則

法拉盛市中心連犯7竊案 警懸賞2500緝非裔男

延伸閱讀

布魯克林華男涉郵寄毒品 法官同意以25萬元交保候審

布魯克林華男涉郵寄毒品 法官同意以25萬元交保候審
「比照長島」 紐約市要求立即重開堂食

「比照長島」 紐約市要求立即重開堂食
航空業寒冬 盼聯邦第3輪紓困

航空業寒冬 盼聯邦第3輪紓困
布碌崙社聯會慶新春 設宴謝紐約市警

布碌崙社聯會慶新春 設宴謝紐約市警
「房匙計畫」費用全由聯邦承擔 洛杉磯市將擴大收容遊民

「房匙計畫」費用全由聯邦承擔 洛杉磯市將擴大收容遊民
涉郵寄K他命 布碌崙2華男被捕不得保釋

涉郵寄K他命 布碌崙2華男被捕不得保釋

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

1張圖／紐約州新增確診8777例 153人死

2021-02-05 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕