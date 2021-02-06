法拉盛市中心連犯7竊案 警懸賞2500緝非裔男

這名非洲裔男子涉嫌在法拉盛犯下七起竊案，被警方通緝。(紐約市警提供)

一名非洲裔男子自去年12月起至今年1月，在法拉盛 市中心接連犯下七起竊案，大部分受害商家為華裔經營；紐約市 警稱，嫌犯暴力破壞收銀箱盜走所有現金，其中一家手機 店失竊價值2600元的財物，警方日前公布嫌犯照片，呼籲知情者提供線索，最高可得2500元懸賞獎勵。

根據紐約市警消息，一名非洲裔男子自去年12月12日起，接連在法拉盛市中心犯下七起竊案；第一起竊案發生於去年12月11日，在緬街41-02號星巴克，一名員工白天工作時發現財物被盜後報警，嫌犯翌日凌晨4時又返回店中，用暴力打開收銀箱偷走1200元現金。

嫌犯得手30分鐘後，又潛入楓葉大道132-06號一間成人日間中心，但他未找到財物；又以同樣手法於當天凌晨5時30分，潛入王子街40-09號一家餐廳，破壞收銀箱偷走1000元現金後逃逸。警方稱，嫌犯隨後又在去年12月23日、今年1月2日、9日與11日多次犯案。

根據警方消息，嫌犯於1月9日闖入40路135-37號一家手機店內，以同樣手法從收銀箱及櫃檯中，偷走價值2600元的財物，但被緬街7號線地鐵站附近的監控錄像拍下，嫌犯是一名20到30歲的非洲裔男性，體型較瘦，作案時穿綠夾克、紅色套頭毛衣、黑褲子、灰黑色相間的球鞋，戴黑色口罩，背黑色背包。

警方呼籲，民眾若看到與影片中特徵相似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。