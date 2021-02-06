假換錢 真搶劫 華人微信聯繫換匯要警覺

多名華人近期私下與陌生人換錢時遭搶劫。(記者朱蕾╱攝影)

華人 通過微信聯繫陌生人換錢、見面交易時卻遭對方搶劫的罪案，在華人社區層出不窮，近期又有至少四名華人遭遇「假換錢、真搶劫」，受害者帶著美元或人民幣赴約準備當面交易時，對方持武器搶走受害人身上的現金。警方提醒亞裔 民眾提高警惕。

警方表示，皇后區東北部近期發生的四起私下換錢時遭搶劫案，三起在夜晚；都是多名亞裔男子合夥作案，之後駕車逃逸。

1月16日晚10時30分左右，一名26歲華男到法拉盛146街夾58路附近準備換錢時，被三名亞裔男子搶走他身上的現金；1月4日晚9時30分左右，在大學點(College Point)140街夾15大道，一名49歲華男遭三名亞裔搶劫，不僅準備兌換的現金被搶走，手機 和汽車鑰匙也被搶。

去年12月18日晚9時30分左右，一名35歲的華女在法拉盛櫻桃大道(Cherry Ave.)夾Crommelin街，遭四名亞裔男子搶劫；兩天後的下午3時左右，又有一名29歲華男遭四名亞裔男子搶劫。

警方表示，與通過網絡、微信等社交平台認識的陌生人進行錢財交易，都存有安全隱患，要特別提高警惕；如果必須當面交易，也應選擇在白天且人多的公共場所，最好有家人或朋友陪同；若對方要求進入其車內交易，應果斷拒絕；一旦發現任何可疑現象，立即停止交易並報警。

警方呼籲民眾對此類罪案若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。