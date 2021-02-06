我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

假換錢 真搶劫 華人微信聯繫換匯要警覺

記者朱蕾╱紐約報導
多名華人近期私下與陌生人換錢時遭搶劫。(記者朱蕾╱攝影)
多名華人近期私下與陌生人換錢時遭搶劫。(記者朱蕾╱攝影)

華人通過微信聯繫陌生人換錢、見面交易時卻遭對方搶劫的罪案，在華人社區層出不窮，近期又有至少四名華人遭遇「假換錢、真搶劫」，受害者帶著美元或人民幣赴約準備當面交易時，對方持武器搶走受害人身上的現金。警方提醒亞裔民眾提高警惕。

警方表示，皇后區東北部近期發生的四起私下換錢時遭搶劫案，三起在夜晚；都是多名亞裔男子合夥作案，之後駕車逃逸。

1月16日晚10時30分左右，一名26歲華男到法拉盛146街夾58路附近準備換錢時，被三名亞裔男子搶走他身上的現金；1月4日晚9時30分左右，在大學點(College Point)140街夾15大道，一名49歲華男遭三名亞裔搶劫，不僅準備兌換的現金被搶走，手機和汽車鑰匙也被搶。

去年12月18日晚9時30分左右，一名35歲的華女在法拉盛櫻桃大道(Cherry Ave.)夾Crommelin街，遭四名亞裔男子搶劫；兩天後的下午3時左右，又有一名29歲華男遭四名亞裔男子搶劫。

警方表示，與通過網絡、微信等社交平台認識的陌生人進行錢財交易，都存有安全隱患，要特別提高警惕；如果必須當面交易，也應選擇在白天且人多的公共場所，最好有家人或朋友陪同；若對方要求進入其車內交易，應果斷拒絕；一旦發現任何可疑現象，立即停止交易並報警。

警方呼籲民眾對此類罪案若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

亞裔 手機 華人

上一則

法拉盛市中心連犯7竊案 警懸賞2500緝非裔男

下一則

春節線上廟會 亞當斯表彰華人

延伸閱讀

紐約法拉盛公車專用道 8日起60天警告期 違者罰錢不扣點

紐約法拉盛公車專用道 8日起60天警告期 違者罰錢不扣點

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因

華人社區新冠確診率為何飆高？醫生分析原因
法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高

法拉盛7天平均陽性率15.12% 全市最高
參選紐約法拉盛市議員 黃敏儀獲聯合教師工會背書

參選紐約法拉盛市議員 黃敏儀獲聯合教師工會背書
有表演、年菜示範…法拉盛文藝中心新春廟會 14日線上開鑼

有表演、年菜示範…法拉盛文藝中心新春廟會 14日線上開鑼
送代金券 法拉盛商改區抽獎迎春節

送代金券 法拉盛商改區抽獎迎春節

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

2021-02-05 10:45

1張圖／紐約州新增確診8777例 153人死

2021-02-05 20:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕