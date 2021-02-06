兩家庭非法改成十家庭 恐成防疫大漏洞 華人房東被罰24萬

位於布碌崙52街513號的路建明，因非法改建兩家庭成十家庭的獨立房間，違反安全隱患等，被開罰24萬元。(谷歌地圖截圖)

布碌崙 (布魯克林)一戶華裔屋主因涉嫌將兩家庭的住宅改建成十家庭的獨立房間，因沒有開工許可以及違反安全隱患等，開罰24萬元，為全市最高罰款；社區人士表示，此案雖發生在疫情 前，但因新移民阮囊羞澀，目前仍常見多人分租一間公寓甚至一個房間，對防疫 恐造成極大漏洞。

市樓宇局(DOB)日前公布去年12月執法報告，DOB嚴打非法改建、租賃與違反建築工地安全，共有97起違規案件，其中位於布碌崙52街513號的路建明(Jian Ming Lu，音譯)，因非法將兩家庭改建成十家庭的獨立房間，違反安全隱患，被開罰24萬元。

根據樓宇局資料，這棟住宅迄今收到九起投訴並被查出30項違規，屋主於2019年7月底與8月初，被鄰居投訴指涉嫌將兩家庭的三層住宅改建為十家庭；樓宇局接到投訴後，調查發現屋主違規改建，且出口及防火設備不足等，屋主於去年12月23日上庭，被判違規。

去年12月樓宇局也執行一系列重要執法行動，以建築行業的安全法規和執行守則為標準，阻止和遏制建築行業中的不良行為；樓宇局表示，共有51件違規涉及十種非法改建，罰金共計120萬8250 元。

另有12件違規涉及三個不同地點的違規短期居住，罰款共計11萬7063元；還有34件違反建築工地安全的處分案，罰金共計40萬元，其中皇后區62路108-75號的建築承包商Monadnock公司， 因指示不清、出口不足等導致工人受傷，被罰1萬7500元。

非法改建與分租在華人社區時常出現，紐約親子互助會負責人黃妮可表示，因新移民經濟困難，為方便工作，部分民眾選擇與他人分租一間公寓，甚至房間，以布碌崙8大道為例，一棟一家庭的獨立屋，甚至可以容納40人左右。

疫情期間，黃妮可說，這種居住環境對防疫造成漏洞，她呼籲若民眾確診染疫，因立即聯繫市府部門，申請免費酒店，避免病毒在一個樓宇內擴散。