史島華裔夫婦雙屍案 警方：妻活活被勒死

被勒死的妻子文燕奎。(取自臉書)

史泰登島日前爆發一起華裔夫婦陳屍家中命案，警方初步判斷疑似丈夫殺害妻子後上吊自殺，目前仍追查丈夫下毒手的背後動機，希望從新加坡 趕來紐約的兒子可提供線索；偵辦案件的警探5日披露更多案情，表示丈夫被發現時口吐舌頭，研判死亡已有一段時日。

紐約市 警3日晚在史島Ragazzi路46號住家內發現68歲妻子文燕奎(Yan Qui, Wen，姓名皆音譯)、63歲丈夫繆欽國(Qin Guo, Miao)均已氣絕身亡；其中文燕奎面朝天躺在三樓臥室的床上，脖子有勒痕及傷口，而繆欽國則吊死在同個臥室內壁櫥上。

經過數天的調查，警探從各方紀錄和親人詢問中取得一些線索，發現繆欽國移民 自中國、文燕奎則是新加坡移民，兩人育有獨子在新加坡工作；警探說文燕奎被活活勒死，脖子有很明顯的勒傷痕跡，猜測繆欽國可能心裡積累了很深怨恨，而他被發現時口吐舌頭，相信已身亡有一段時間。

然而警方在紀錄中也沒發現兩人曾發生家庭暴力，實在釐不清丈夫殺害妻子後自殺的原因，目前身邊的人對此也一無所知；兩人屍體將進行解剖以獲取進一步線索，據了解其兒子可能於周末抵達紐約辦理後事，警方將從中詢問更多消息。