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商改區年會 盼華埠重煥生機

記者金春香／紐約報導
根據華埠「大肚子」垃圾桶內的垃圾量可以判斷出華埠的人流量，去年因疫情垃圾量比預期減少。（視訊截圖）
根據華埠「大肚子」垃圾桶內的垃圾量可以判斷出華埠的人流量，去年因疫情垃圾量比預期減少。（視訊截圖）

華埠商業改進區(Chinatown BID)4日舉行線上年會，行政總監陳作舟回顧過去一年商改區為華社應對疫情和持續發展所做的努力，展望新一年，盼望疫情早日結束，華埠重煥生機。

陳作舟指出，疫情初期商改區幫助徵集和捐贈防疫物資給社區，天氣轉暖後通過舉辦多種戶外活動、線上活動，獲得很多關心華埠生存和發展的愛心人士捐獻戶外用餐座椅、帳篷等物資，大家齊心協力為餐館和小商家出力，如披露街(Pell St.)由於巷弄狹窄，直到夏季也鮮有餐館重開，於是商改進區幫助改造披露街，掛上燈飾、擺放用餐桌椅，換上「中國紅」拒馬以及藝術木凳，以吸引更多人流。

根據商改區統計，華埠餐廳去年春季不到50家開門，7月開始，近300家餐廳得以重開，但之後天氣變冷、疫情再次惡化，眾多商家再陷困境。

參與線上年會的市主計長斯靜格表示，華埠商改區在疫情期間一直致力於保證華埠每個商家都能獲得幫助和資源，其辦公室強調用戰略性方針來給予小商家足夠的支持，他也呼籲市府相關部門不要將重點放在小商家在適應新規定出現問題時被罰款，而應該努力幫助他們從疫情中恢復。

曼哈頓區長高步邇表示，華埠過去一年遭受的重創比紐約市其他任何社區都大，不僅經濟受到疫情打擊，餐館、小商家失去生意，且華社也因疫情遭到一定程度的歧視，她會繼續敦促市小商業服務局(SBS)等部門為華社商家提供所需的資金和服務。

商改區表示，新的一年會繼續致力從環境、商業扶植、文化推廣等方面，幫助華埠商家恢復繁榮。

華埠商改區4日晚舉行線上年會。（視訊截圖）
華埠商改區4日晚舉行線上年會。（視訊截圖）
斯靜格在華埠商改區線上年會致詞。（視訊截圖）
斯靜格在華埠商改區線上年會致詞。（視訊截圖）
陳作舟指出，華埠餐廳於去年3、4月間關門數量最多，之後逐漸重開。（視訊截圖）
陳作舟指出，華埠餐廳於去年3、4月間關門數量最多，之後逐漸重開。（視訊截圖）

華埠 疫情 商改區

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