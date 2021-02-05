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史泰登島6旬華裔夫婦陳屍家中 疑夫殺妻後自縊

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)
史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘一棟住家內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫可能殺害妻子後自縊。(記者顏潔恩／攝影)

史泰登島日前發生一起疑似家庭慘案，紐約市警在南海灘(South Beach)一棟屋內找到一對六旬華裔夫婦的屍體，初步判斷丈夫很有可能殺害妻子後上吊自殺，警方還在調查案情；最先發現屍體的華裔鄰居說，兩夫婦早年從新加坡移民來美，感情向來深厚，獨子在新加坡事業有成，想不透為何會發生慘劇。

警方接報後在3日晚9時25分抵達位於Ragazzi路46號住家內，發現68歲妻子、63歲丈夫均已氣絕身亡；警員在三樓臥室發現妻子面朝天躺在床上，頸項有明顯傷痕，丈夫則吊死在同個臥室的壁櫥上。

直到4日下午，警方仍封鎖案發現場展開調查，鄰居盧先生表示，與夫婦倆深交多年，老婦有個弟弟居住在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉，因多次致電兩人沒有接聽，請求他幫忙上門查看；當時夫婦家一樓租給一個女房客，在其幫助下，盧先生進到屋內，但發現通往二樓的門上鎖，便用工具把門撬開。

當盧先生持手電筒走進三樓未開燈的主人房後，隨即看見橫屍在床上的老婦，嚇得他轉身跑下樓，呼喚女租客打電話報警。

他表示，夫婦倆從新加坡移民來美很多年，居住該棟樓至少十年以上，當時還是盧先生的親戚將屋子出售給他們；他說，兩夫婦從未吵架，還經常到附近海灘散步，兒子在新加坡從事金融工作，收入也頗豐，不明白看似美滿的家庭為何會發生這齣悲劇。

盧先生還說，上周他因為烹飪沒有柱候醬，還到隔壁跟老婦借了一瓶；之後買了一瓶歸還給對方，還分享自己煮的食物，那是最後一次看見兩人，在互動過程中完全沒有發現有任何不妥。

偵辦案件的警探表示，目前還未能釐清丈夫殺害妻子後自殺的原因以及具體死亡日期，但已通知夫婦倆在新加坡的兒子，希望能有更多線索；警方也調查兩人的健康紀錄，分析殺人動機是否跟身體出狀況有關，據了解兒子正在趕來紐約的途中，目前警方暫未公布死者姓名。

新加坡 紐約市 華裔

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