我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2667萬例 逾45萬病亡

「一串心」玉女偶像 沈雁在美逝世 享年60歲

紐約客談／福州移民抱團參政 「等了好多年」

紐約客談
福州社區今年首度同時出現三名福州籍市議員參選人。(讀者提供)
福州社區今年首度同時出現三名福州籍市議員參選人。(讀者提供)

今年皇后區、布碌崙(布魯克林)有三個選區首度同時出現三名祖籍福州的市議員參選人；近幾日的社團拜會活動中，閩籍社團總動員，操著熟悉的方言彼此熟稔地打招呼，這樣的景象，他們等了好多年。

參選人拜會社團並非新鮮事，而社團通常有幾個英語流利的代表，去跟這些這些參選人交涉、聊天，不過參選人與社團成員的互動，卻經常看到他們彼此帶著尷尬又不失禮貌地微笑、互視，像是有一道隱形的牆。

華裔參選民選官員並非新鮮事，在現任紐約州參議員劉醇逸於2001年獲選成為首位華裔紐約市議員後，民選官員中的華裔面孔不再是鳳毛麟爪；不過福州移民來美，從早期的「跳船」到後來的偷渡，投入勞工市場，即便近幾年在紐約的福州移民人口激增，多位福州人同時參選，仍是社區前所未有的大事情。

此次參選的三名福州青年，不論個別政見為何，都有一個共通點：「想讓外界聽到來自一個特定群體的聲音」，不論是華人的聲音、福州新移民的聲音，或是勞工階層的聲音。

社團的拜會上，三位福州青年在鄉親的簇擁下，緩緩說出自己的政治理念，而台下的人就像是看著自己的兒子一般，帶著既驕傲又感動的表情，時不時就拍手大聲叫好。

雖然這些過去從未踏足政界的「政治白紙」，想要真正在市議會中能夠呼風喚雨，為華裔人民維權，還有諸多挑戰，理想能否落實仍有待觀察，但鄉親們能夠舒服地用方言，與這些參選人毫無障礙地溝通、陳述社區的問題，至少在「傾聽民意」的部分，已經做到了。

紐約客談，每周二至周六見報

紐約市 華裔 移民 紐約客談

上一則

圖輯／紐約的一天 他們和牠們 從雪中脫困

下一則

超級盃比賽夜 餐館籲准許延時營業

延伸閱讀

州參議會系列提案 增加教育多元平等

州參議會系列提案 增加教育多元平等

市議員參選人劉林劍虹 獲教師聯合工會背書

市議員參選人劉林劍虹 獲教師聯合工會背書
州參議會系列法案 盼助小商業渡難關

州參議會系列法案 盼助小商業渡難關
廢資優班考試 華人區民代齊反對：不負責任

廢資優班考試 華人區民代齊反對：不負責任
道格拉斯頓設女遊民所 挨批未與社區溝通

道格拉斯頓設女遊民所 挨批未與社區溝通
紐約學校招生改革 「需更多審查」

紐約學校招生改革 「需更多審查」

熱門新聞

紐約市將在1月31日起連降三天大雪，累積大約10吋降雪量。(美聯社)

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

2021-01-30 22:22
紐約進入連三天的暴雪天氣，伴隨著每小時可達60哩的強風。(記者顏嘉瑩╱攝影)

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

2021-02-01 06:00
降雪量恐達24吋！紐約市非必要車輛今晨6時起限行，換邊停車也暫停。(記者張晨/攝影)

降雪可達2呎！紐約緊急狀態 疫苗接種、實體課均取消

2021-02-01 12:14

新冠變種傳染力更強更致命,你的口罩防的住嗎?

2021-01-21 14:54

1張圖／紐約州新增確診降到5925例 160人死

2021-02-03 20:15
紐約市今晚起迎來暴風天氣。(Pixabay)

紐約市今晚起迎暴風 氣象局發布危險天氣警告

2021-01-28 12:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊

網瘋傳胡歌、劉亦菲去年已領證！年底宣布喜訊
蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議

蓋亞那：信守一中政策 終止台灣辦公室協議
隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴

隱瞞中國資助又詐領美政府補助 前佛大華裔教授遭起訴
影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰

影／中國威脅 博明：台灣人須團結 可能犧牲、備戰止戰
離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情

離婚宋慧喬近2年 宋仲基不忍了首談離婚真實心情