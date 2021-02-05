紐約客談／福州移民抱團參政 「等了好多年」

福州社區今年首度同時出現三名福州籍市議員參選人。(讀者提供)

今年皇后區、布碌崙(布魯克林)有三個選區首度同時出現三名祖籍福州的市議員參選人；近幾日的社團拜會活動中，閩籍社團總動員，操著熟悉的方言彼此熟稔地打招呼，這樣的景象，他們等了好多年。

參選人拜會社團並非新鮮事，而社團通常有幾個英語流利的代表，去跟這些這些參選人交涉、聊天，不過參選人與社團成員的互動，卻經常看到他們彼此帶著尷尬又不失禮貌地微笑、互視，像是有一道隱形的牆。

華裔 參選民選官員並非新鮮事，在現任紐約州參議員劉醇逸於2001年獲選成為首位華裔紐約市 議員後，民選官員中的華裔面孔不再是鳳毛麟爪；不過福州移民 來美，從早期的「跳船」到後來的偷渡，投入勞工市場，即便近幾年在紐約的福州移民人口激增，多位福州人同時參選，仍是社區前所未有的大事情。

此次參選的三名福州青年，不論個別政見為何，都有一個共通點：「想讓外界聽到來自一個特定群體的聲音」，不論是華人的聲音、福州新移民的聲音，或是勞工階層的聲音。

社團的拜會上，三位福州青年在鄉親的簇擁下，緩緩說出自己的政治理念，而台下的人就像是看著自己的兒子一般，帶著既驕傲又感動的表情，時不時就拍手大聲叫好。

雖然這些過去從未踏足政界的「政治白紙」，想要真正在市議會中能夠呼風喚雨，為華裔人民維權，還有諸多挑戰，理想能否落實仍有待觀察，但鄉親們能夠舒服地用方言，與這些參選人毫無障礙地溝通、陳述社區的問題，至少在「傾聽民意」的部分，已經做到了。